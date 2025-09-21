- Crescita
Trade:
16
Profit Trade:
12 (75.00%)
Loss Trade:
4 (25.00%)
Best Trade:
18.31 EUR
Worst Trade:
-15.68 EUR
Profitto lordo:
84.56 EUR (7 029 pips)
Perdita lorda:
-29.73 EUR (3 030 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (36.86 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
36.86 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
4.88%
Massimo carico di deposito:
95.78%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
2.36
Long Trade:
11 (68.75%)
Short Trade:
5 (31.25%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
3.43 EUR
Profitto medio:
7.05 EUR
Perdita media:
-7.43 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-23.22 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-23.22 EUR (2)
Crescita mensile:
3.71%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
23.22 EUR (1.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.52% (23.22 EUR)
Per equità:
1.21% (18.40 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.31 EUR
Worst Trade: -16 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +36.86 EUR
Massima perdita consecutiva: -23.22 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.24 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.46 × 26
|
ICMarkets-Live15
|0.60 × 20
|
ICMarkets-Live12
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.13 × 70
|
Axi-US07-Live
|1.20 × 5
|
ICMarkets-Live10
|2.04 × 126
|
ICMarkets-Live18
|2.08 × 101
|
Tickmill-Live
|2.41 × 196
|
ICMarketsSC-Live18
|3.00 × 3
|
ATCBrokers-Live 1
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|3.40 × 94
|
ICMarkets-Live02
|3.43 × 96
|
Pepperstone-01
|3.55 × 84
|
ICMarkets-Live05
|4.53 × 137
|
ICMarkets-Live03
|5.49 × 37
|
Tickmill-Live08
|5.51 × 15984
|
RoboForex-ECN
|7.04 × 25
|
Pepperstone-Edge09
|7.20 × 5
|
CapitalComBY-Real
|7.50 × 2
|
JFD-Live02
|8.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
1.5K
EUR
EUR
2
75%
16
75%
5%
2.84
3.43
EUR
EUR
2%
1:200