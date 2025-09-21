SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Algo bot
Yuriy Krupa

Algo bot

Yuriy Krupa
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
89 (65.92%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (34.07%)
En iyi işlem:
288.08 EUR
En kötü işlem:
-171.30 EUR
Brüt kâr:
789.74 EUR (52 088 pips)
Brüt zarar:
-876.68 EUR (83 499 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (164.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
304.57 EUR (7)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
2.01%
Maks. mevduat yükü:
0.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.29
Alış işlemleri:
77 (57.04%)
Satış işlemleri:
58 (42.96%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.64 EUR
Ortalama kâr:
8.87 EUR
Ortalama zarar:
-19.06 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-38.37 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-272.77 EUR (4)
Aylık büyüme:
5.12%
Yıllık tahmin:
62.19%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
272.77 EUR
Maksimum:
305.03 EUR (14.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.19% (305.03 EUR)
Varlığa göre:
0.14% (2.95 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 99
EURUSD 6
BRENT 5
EURJPY 4
GER40 3
EURAUD 3
XAGUSD 3
JP225 3
US100 2
GBPCHF 1
USDCHF 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
CADCHF 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 149
EURUSD -158
BRENT 22
EURJPY -61
GER40 -4
EURAUD -21
XAGUSD 19
JP225 -1
US100 1
GBPCHF -17
USDCHF 2
EURNZD -8
NZDUSD -11
AUDUSD -16
USDCAD 3
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.2K
EURUSD -3.2K
BRENT 843
EURJPY -900
GER40 -19K
EURAUD -549
XAGUSD 305
JP225 -6.9K
US100 357
GBPCHF -194
USDCHF 78
EURNZD -347
NZDUSD -223
AUDUSD -318
USDCAD 90
CADCHF 19
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01
0.25 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.26 × 27
Exness-MT5Real
3.03 × 378
Exness-MT5Real3
3.62 × 26
ICMarketsSC-MT5
4.73 × 95
FBSTradestone-Real
9.43 × 21
RoboForex-Pro
9.95 × 275
ICTrading-MT5-4
12.05 × 316
