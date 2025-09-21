- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
89 (65.92%)
Loss Trade:
46 (34.07%)
Best Trade:
288.08 EUR
Worst Trade:
-171.30 EUR
Profitto lordo:
789.74 EUR (52 088 pips)
Perdita lorda:
-876.68 EUR (83 499 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (164.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
304.57 EUR (7)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
2.01%
Massimo carico di deposito:
0.31%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.29
Long Trade:
77 (57.04%)
Short Trade:
58 (42.96%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.64 EUR
Profitto medio:
8.87 EUR
Perdita media:
-19.06 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-38.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-272.77 EUR (4)
Crescita mensile:
5.12%
Previsione annuale:
62.19%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
272.77 EUR
Massimale:
305.03 EUR (14.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.19% (305.03 EUR)
Per equità:
0.14% (2.95 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|EURUSD
|6
|BRENT
|5
|EURJPY
|4
|GER40
|3
|EURAUD
|3
|XAGUSD
|3
|JP225
|3
|US100
|2
|GBPCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|CADCHF
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|149
|EURUSD
|-158
|BRENT
|22
|EURJPY
|-61
|GER40
|-4
|EURAUD
|-21
|XAGUSD
|19
|JP225
|-1
|US100
|1
|GBPCHF
|-17
|USDCHF
|2
|EURNZD
|-8
|NZDUSD
|-11
|AUDUSD
|-16
|USDCAD
|3
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|EURUSD
|-3.2K
|BRENT
|843
|EURJPY
|-900
|GER40
|-19K
|EURAUD
|-549
|XAGUSD
|305
|JP225
|-6.9K
|US100
|357
|GBPCHF
|-194
|USDCHF
|78
|EURNZD
|-347
|NZDUSD
|-223
|AUDUSD
|-318
|USDCAD
|90
|CADCHF
|19
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +288.08 EUR
Worst Trade: -171 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +164.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -38.37 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.25 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|0.26 × 27
|
Exness-MT5Real
|3.03 × 378
|
Exness-MT5Real3
|3.62 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|4.73 × 95
|
FBSTradestone-Real
|9.43 × 21
|
RoboForex-Pro
|9.95 × 275
|
ICTrading-MT5-4
|12.05 × 316
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
15
44%
135
65%
2%
0.90
-0.64
EUR
EUR
14%
1:500