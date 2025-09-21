SegnaliSezioni
Yuriy Krupa

Algo bot

Yuriy Krupa
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
89 (65.92%)
Loss Trade:
46 (34.07%)
Best Trade:
288.08 EUR
Worst Trade:
-171.30 EUR
Profitto lordo:
789.74 EUR (52 088 pips)
Perdita lorda:
-876.68 EUR (83 499 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (164.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
304.57 EUR (7)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
2.01%
Massimo carico di deposito:
0.31%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.29
Long Trade:
77 (57.04%)
Short Trade:
58 (42.96%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.64 EUR
Profitto medio:
8.87 EUR
Perdita media:
-19.06 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-38.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-272.77 EUR (4)
Crescita mensile:
5.12%
Previsione annuale:
62.19%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
272.77 EUR
Massimale:
305.03 EUR (14.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.19% (305.03 EUR)
Per equità:
0.14% (2.95 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 99
EURUSD 6
BRENT 5
EURJPY 4
GER40 3
EURAUD 3
XAGUSD 3
JP225 3
US100 2
GBPCHF 1
USDCHF 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
CADCHF 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 149
EURUSD -158
BRENT 22
EURJPY -61
GER40 -4
EURAUD -21
XAGUSD 19
JP225 -1
US100 1
GBPCHF -17
USDCHF 2
EURNZD -8
NZDUSD -11
AUDUSD -16
USDCAD 3
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.2K
EURUSD -3.2K
BRENT 843
EURJPY -900
GER40 -19K
EURAUD -549
XAGUSD 305
JP225 -6.9K
US100 357
GBPCHF -194
USDCHF 78
EURNZD -347
NZDUSD -223
AUDUSD -318
USDCAD 90
CADCHF 19
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +288.08 EUR
Worst Trade: -171 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +164.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -38.37 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.25 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.26 × 27
Exness-MT5Real
3.03 × 378
Exness-MT5Real3
3.62 × 26
ICMarketsSC-MT5
4.73 × 95
FBSTradestone-Real
9.43 × 21
RoboForex-Pro
9.95 × 275
ICTrading-MT5-4
12.05 × 316
Non ci sono recensioni
Copia

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

