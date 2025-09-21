SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Algo bot
Yuriy Krupa

Algo bot

Yuriy Krupa
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
133
Bénéfice trades:
88 (66.16%)
Perte trades:
45 (33.83%)
Meilleure transaction:
288.08 EUR
Pire transaction:
-171.30 EUR
Bénéfice brut:
787.20 EUR (51 791 pips)
Perte brute:
-876.65 EUR (81 999 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (164.25 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
304.57 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
3.17%
Charge de dépôt maximale:
0.30%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.29
Longs trades:
76 (57.14%)
Courts trades:
57 (42.86%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.67 EUR
Bénéfice moyen:
8.95 EUR
Perte moyenne:
-19.48 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-38.37 EUR)
Perte consécutive maximale:
-272.77 EUR (4)
Croissance mensuelle:
5.00%
Prévision annuelle:
60.65%
Algo trading:
44%
Prélèvement par solde:
Absolu:
272.77 EUR
Maximal:
305.03 EUR (14.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.19% (305.03 EUR)
Par fonds propres:
0.14% (2.95 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 98
EURUSD 6
BRENT 5
EURJPY 4
GER40 3
EURAUD 3
XAGUSD 3
US100 2
JP225 2
GBPCHF 1
USDCHF 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
CADCHF 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 146
EURUSD -158
BRENT 22
EURJPY -61
GER40 -4
EURAUD -21
XAGUSD 19
US100 1
JP225 -1
GBPCHF -17
USDCHF 2
EURNZD -8
NZDUSD -11
AUDUSD -16
USDCAD 3
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.5K
EURUSD -3.2K
BRENT 843
EURJPY -900
GER40 -19K
EURAUD -549
XAGUSD 305
US100 357
JP225 -5.4K
GBPCHF -194
USDCHF 78
EURNZD -347
NZDUSD -223
AUDUSD -318
USDCAD 90
CADCHF 19
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +288.08 EUR
Pire transaction: -171 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +164.25 EUR
Perte consécutive maximale: -38.37 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-MT5-01
0.25 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.26 × 27
Exness-MT5Real
3.03 × 378
Exness-MT5Real3
3.62 × 26
ICMarketsSC-MT5
4.73 × 95
FBSTradestone-Real
9.43 × 21
RoboForex-Pro
9.95 × 275
ICTrading-MT5-4
12.05 × 316
Aucun avis
