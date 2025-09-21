- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
35 (34.65%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (65.35%)
En iyi işlem:
236.41 USD
En kötü işlem:
-167.19 USD
Brüt kâr:
1 930.81 USD (17 036 pips)
Brüt zarar:
-1 975.92 USD (13 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (589.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
787.07 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
82.15%
Maks. mevduat yükü:
112.14%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
58 (57.43%)
Satış işlemleri:
43 (42.57%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.45 USD
Ortalama kâr:
55.17 USD
Ortalama zarar:
-29.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-691.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-691.55 USD (22)
Aylık büyüme:
33.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
349.07 USD
Maksimum:
1 310.71 USD (74.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.27% (1 312.71 USD)
Varlığa göre:
28.52% (258.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|23
|USDCAD
|23
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|7
|EURCAD
|6
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|4
|CADCHF
|4
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|CHFJPY
|2
|EURCHF
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|54
|USDCAD
|-422
|GBPUSD
|452
|EURUSD
|-1
|EURCAD
|81
|USDCHF
|9
|AUDUSD
|-28
|USDJPY
|-198
|CADCHF
|-356
|NZDUSD
|107
|AUDCAD
|273
|CHFJPY
|-48
|EURCHF
|35
|EURJPY
|-4
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|446
|USDCAD
|-1.8K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|250
|EURCAD
|640
|USDCHF
|67
|AUDUSD
|-220
|USDJPY
|-1.2K
|CADCHF
|-1.1K
|NZDUSD
|1.7K
|AUDCAD
|3K
|CHFJPY
|-588
|EURCHF
|582
|EURJPY
|-69
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +236.41 USD
En kötü işlem: -167 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +589.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -691.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.29 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.60 × 184
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 8810
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.90 × 5821
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
ICTrading-MT5-4
|1.08 × 40
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 170
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Opogroup-Server1
|1.28 × 39
|
VantageInternational-Live 4
|1.34 × 132
|
Exness-MT5Real5
|1.49 × 37
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
itexsys-Platform
|1.62 × 13
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-54%
0
0
USD
USD
455
USD
USD
9
0%
101
34%
82%
0.97
-0.45
USD
USD
74%
1:100