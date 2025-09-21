SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Concomitant circumstances
OLEKSANDR ZAKHARCHUK

Concomitant circumstances

OLEKSANDR ZAKHARCHUK
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -54%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
35 (34.65%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (65.35%)
En iyi işlem:
236.41 USD
En kötü işlem:
-167.19 USD
Brüt kâr:
1 930.81 USD (17 036 pips)
Brüt zarar:
-1 975.92 USD (13 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (589.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
787.07 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
82.15%
Maks. mevduat yükü:
112.14%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
58 (57.43%)
Satış işlemleri:
43 (42.57%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.45 USD
Ortalama kâr:
55.17 USD
Ortalama zarar:
-29.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-691.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-691.55 USD (22)
Aylık büyüme:
33.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
349.07 USD
Maksimum:
1 310.71 USD (74.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.27% (1 312.71 USD)
Varlığa göre:
28.52% (258.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 23
USDCAD 23
GBPUSD 16
EURUSD 7
EURCAD 6
USDCHF 4
AUDUSD 4
USDJPY 4
CADCHF 4
NZDUSD 3
AUDCAD 3
CHFJPY 2
EURCHF 1
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 54
USDCAD -422
GBPUSD 452
EURUSD -1
EURCAD 81
USDCHF 9
AUDUSD -28
USDJPY -198
CADCHF -356
NZDUSD 107
AUDCAD 273
CHFJPY -48
EURCHF 35
EURJPY -4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 446
USDCAD -1.8K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 250
EURCAD 640
USDCHF 67
AUDUSD -220
USDJPY -1.2K
CADCHF -1.1K
NZDUSD 1.7K
AUDCAD 3K
CHFJPY -588
EURCHF 582
EURJPY -69
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +236.41 USD
En kötü işlem: -167 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +589.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -691.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.29 × 14
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.60 × 184
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 8810
ICMarketsSC-MT5-4
0.90 × 5821
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICTrading-MT5-4
1.08 × 40
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 170
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 33
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Opogroup-Server1
1.28 × 39
VantageInternational-Live 4
1.34 × 132
Exness-MT5Real5
1.49 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
itexsys-Platform
1.62 × 13
40 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.16 00:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 18:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 17:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 04:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 04:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.21 08:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
