- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
101
Profit Trade:
35 (34.65%)
Loss Trade:
66 (65.35%)
Best Trade:
236.41 USD
Worst Trade:
-167.19 USD
Profitto lordo:
1 930.81 USD (17 036 pips)
Perdita lorda:
-1 975.92 USD (13 677 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (589.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
787.07 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
82.15%
Massimo carico di deposito:
112.14%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
58 (57.43%)
Short Trade:
43 (42.57%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.45 USD
Profitto medio:
55.17 USD
Perdita media:
-29.94 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-691.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-691.55 USD (22)
Crescita mensile:
33.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
349.07 USD
Massimale:
1 310.71 USD (74.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.27% (1 312.71 USD)
Per equità:
28.52% (258.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|23
|USDCAD
|23
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|7
|EURCAD
|6
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|4
|CADCHF
|4
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|CHFJPY
|2
|EURCHF
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|54
|USDCAD
|-422
|GBPUSD
|452
|EURUSD
|-1
|EURCAD
|81
|USDCHF
|9
|AUDUSD
|-28
|USDJPY
|-198
|CADCHF
|-356
|NZDUSD
|107
|AUDCAD
|273
|CHFJPY
|-48
|EURCHF
|35
|EURJPY
|-4
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|446
|USDCAD
|-1.8K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|250
|EURCAD
|640
|USDCHF
|67
|AUDUSD
|-220
|USDJPY
|-1.2K
|CADCHF
|-1.1K
|NZDUSD
|1.7K
|AUDCAD
|3K
|CHFJPY
|-588
|EURCHF
|582
|EURJPY
|-69
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +236.41 USD
Worst Trade: -167 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +589.49 USD
Massima perdita consecutiva: -691.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.29 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.60 × 184
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 8810
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.90 × 5821
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
ICTrading-MT5-4
|1.08 × 40
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 170
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Opogroup-Server1
|1.28 × 39
|
VantageInternational-Live 4
|1.34 × 132
|
Exness-MT5Real5
|1.49 × 37
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
itexsys-Platform
|1.62 × 13
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-54%
0
0
USD
USD
455
USD
USD
9
0%
101
34%
82%
0.97
-0.45
USD
USD
74%
1:100