OLEKSANDR ZAKHARCHUK

Concomitant circumstances

OLEKSANDR ZAKHARCHUK
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -54%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
101
Bénéfice trades:
35 (34.65%)
Perte trades:
66 (65.35%)
Meilleure transaction:
236.41 USD
Pire transaction:
-167.19 USD
Bénéfice brut:
1 930.81 USD (17 036 pips)
Perte brute:
-1 975.92 USD (13 677 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (589.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
787.07 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
82.15%
Charge de dépôt maximale:
112.14%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
-0.03
Longs trades:
58 (57.43%)
Courts trades:
43 (42.57%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.45 USD
Bénéfice moyen:
55.17 USD
Perte moyenne:
-29.94 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-691.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-691.55 USD (22)
Croissance mensuelle:
33.09%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
349.07 USD
Maximal:
1 310.71 USD (74.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.27% (1 312.71 USD)
Par fonds propres:
28.52% (258.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 23
USDCAD 23
GBPUSD 16
EURUSD 7
EURCAD 6
USDCHF 4
AUDUSD 4
USDJPY 4
CADCHF 4
NZDUSD 3
AUDCAD 3
CHFJPY 2
EURCHF 1
EURJPY 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 54
USDCAD -422
GBPUSD 452
EURUSD -1
EURCAD 81
USDCHF 9
AUDUSD -28
USDJPY -198
CADCHF -356
NZDUSD 107
AUDCAD 273
CHFJPY -48
EURCHF 35
EURJPY -4
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 446
USDCAD -1.8K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 250
EURCAD 640
USDCHF 67
AUDUSD -220
USDJPY -1.2K
CADCHF -1.1K
NZDUSD 1.7K
AUDCAD 3K
CHFJPY -588
EURCHF 582
EURJPY -69
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +236.41 USD
Pire transaction: -167 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +589.49 USD
Perte consécutive maximale: -691.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.29 × 14
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.60 × 184
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 8810
ICMarketsSC-MT5-4
0.90 × 5821
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICTrading-MT5-4
1.08 × 40
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 170
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 33
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Opogroup-Server1
1.28 × 39
VantageInternational-Live 4
1.34 × 132
Exness-MT5Real5
1.49 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
itexsys-Platform
1.62 × 13
40 plus...
Aucun avis
2025.10.16 00:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 18:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 17:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 04:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 04:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.21 08:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Concomitant circumstances
30 USD par mois
-54%
0
0
USD
455
USD
9
0%
101
34%
82%
0.97
-0.45
USD
74%
1:100
