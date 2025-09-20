SinyallerBölümler
Adrian Joshue Castro Munoz

SHEAKSSAXI

Adrian Joshue Castro Munoz
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 25%
Axi-US18-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
250
Kârla kapanan işlemler:
161 (64.40%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (35.60%)
En iyi işlem:
78.80 USD
En kötü işlem:
-22.02 USD
Brüt kâr:
493.44 USD (1 850 603 pips)
Brüt zarar:
-275.66 USD (1 630 933 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (11.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.62 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
88.03%
Maks. mevduat yükü:
71.46%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.71
Alış işlemleri:
133 (53.20%)
Satış işlemleri:
117 (46.80%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
0.87 USD
Ortalama kâr:
3.06 USD
Ortalama zarar:
-3.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-63.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.08 USD (7)
Aylık büyüme:
20.30%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.72 USD
Maksimum:
80.48 USD (13.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.03% (80.48 USD)
Varlığa göre:
15.34% (163.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 202
AUDUSD.pro 20
GBPAUD.pro 11
XAUUSD.pro 11
EURUSD.pro 4
AUDCHF.pro 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 199
AUDUSD.pro 2
GBPAUD.pro -10
XAUUSD.pro 34
EURUSD.pro -4
AUDCHF.pro -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 223K
AUDUSD.pro 106
GBPAUD.pro -2.7K
XAUUSD.pro -169
EURUSD.pro -332
AUDCHF.pro -312
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +78.80 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +11.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US18-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

MARTI STRATEGY


WATCH THE MAGIC

İnceleme yok
2025.09.20 01:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
