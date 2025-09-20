SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SHEAKSSAXI
Adrian Joshue Castro Munoz

SHEAKSSAXI

Adrian Joshue Castro Munoz
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
Axi-US18-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
151 (64.25%)
Loss Trade:
84 (35.74%)
Best Trade:
78.80 USD
Worst Trade:
-22.02 USD
Profitto lordo:
467.48 USD (1 710 231 pips)
Perdita lorda:
-269.38 USD (1 568 217 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (11.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.62 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
78.74%
Massimo carico di deposito:
71.46%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.46
Long Trade:
120 (51.06%)
Short Trade:
115 (48.94%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
3.10 USD
Perdita media:
-3.21 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-63.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.08 USD (7)
Crescita mensile:
18.53%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.72 USD
Massimale:
80.48 USD (13.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.03% (80.48 USD)
Per equità:
15.34% (163.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 187
AUDUSD.pro 20
GBPAUD.pro 11
XAUUSD.pro 11
EURUSD.pro 4
AUDCHF.pro 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 180
AUDUSD.pro 2
GBPAUD.pro -10
XAUUSD.pro 34
EURUSD.pro -4
AUDCHF.pro -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 145K
AUDUSD.pro 106
GBPAUD.pro -2.7K
XAUUSD.pro -169
EURUSD.pro -332
AUDCHF.pro -312
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +78.80 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +11.59 USD
Massima perdita consecutiva: -63.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US18-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

MARTI STRATEGY


WATCH THE MAGIC

Non ci sono recensioni
2025.09.20 01:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SHEAKSSAXI
30USD al mese
23%
0
0
USD
1.1K
USD
7
97%
235
64%
79%
1.73
0.84
USD
15%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.