Alar Tqom

GT Gold Trader

Alar Tqom
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 65%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
73 (87.95%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (12.05%)
En iyi işlem:
13.92 USD
En kötü işlem:
-1.37 USD
Brüt kâr:
788.42 USD (26 876 pips)
Brüt zarar:
-7.01 USD (183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (296.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
296.78 USD (26)
Sharpe oranı:
1.98
Alım-satım etkinliği:
5.83%
Maks. mevduat yükü:
2.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
344.23
Alış işlemleri:
66 (79.52%)
Satış işlemleri:
17 (20.48%)
Kâr faktörü:
112.47
Beklenen getiri:
9.41 USD
Ortalama kâr:
10.80 USD
Ortalama zarar:
-0.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.27 USD (3)
Aylık büyüme:
28.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.27 USD (0.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.17% (2.27 USD)
Varlığa göre:
3.51% (66.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 781
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.92 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +296.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Altında scalping – sadece altın, başka hiçbir şey değil.
Martingale yok, gereksiz risk yok.
Önerilen bakiye: 0,01 lot başına 500 USD.

⚠️ Unutmayın: İşlem her zaman risk içerir. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayı yatırın.

👉 En iyi sonuçlar için benimle aynı brokeri kullanın.
Evet, bu bir IB bağlantısıdır – ama içiniz rahat olsun: işlem koşullarınıza hiçbir ek maliyet yansımaz.

Bir STP hesap türü seçin – böylece swap dışında hiçbir komisyon ödemezsiniz.
Ve fon yatırmadan önce mutlaka %100 + %20 depozito bonusunu etkinleştirin, böylece daha fazla sermaye ile başlamış olursunuz.


İnceleme yok
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
