Altında scalping – sadece altın, başka hiçbir şey değil.

Martingale yok, gereksiz risk yok.

Önerilen bakiye: 0,01 lot başına 500 USD.

⚠️ Unutmayın: İşlem her zaman risk içerir. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayı yatırın.

👉 En iyi sonuçlar için benimle aynı brokeri kullanın.

Evet, bu bir IB bağlantısıdır – ama içiniz rahat olsun: işlem koşullarınıza hiçbir ek maliyet yansımaz.

Bir STP hesap türü seçin – böylece swap dışında hiçbir komisyon ödemezsiniz.

Ve fon yatırmadan önce mutlaka %100 + %20 depozito bonusunu etkinleştirin, böylece daha fazla sermaye ile başlamış olursunuz.