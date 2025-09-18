- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|781
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Scalping sur l’or – uniquement l’or, rien d’autre.
Pas de martingale, pas de risques inutiles.
Solde recommandé : 500 USD par 0,01 lot.
⚠️ N’oubliez pas : le trading comporte toujours des risques. N’investissez que l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
👉 Pour de meilleurs résultats, utilisez le même courtier que moi.
Oui, c’est un lien IB – mais rassurez-vous : il n’y a absolument aucune majoration sur vos conditions de trading.
Choisissez un compte STP – vous tradez ainsi avec zéro commission (sauf swaps).
Et n’oubliez pas d’activer le bonus de dépôt 100% + 20% avant d’effectuer votre dépôt, afin de démarrer avec plus de capital.
USD
USD
USD