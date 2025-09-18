SignauxSections
Alar Tqom

GT Gold Trader

Alar Tqom
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 65%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
83
Bénéfice trades:
73 (87.95%)
Perte trades:
10 (12.05%)
Meilleure transaction:
13.92 USD
Pire transaction:
-1.37 USD
Bénéfice brut:
788.42 USD (26 876 pips)
Perte brute:
-7.01 USD (183 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (296.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
296.78 USD (26)
Ratio de Sharpe:
1.98
Activité de trading:
5.83%
Charge de dépôt maximale:
2.41%
Dernier trade:
51 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
344.23
Longs trades:
66 (79.52%)
Courts trades:
17 (20.48%)
Facteur de profit:
112.47
Rendement attendu:
9.41 USD
Bénéfice moyen:
10.80 USD
Perte moyenne:
-0.70 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-2.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.27 USD (3)
Croissance mensuelle:
31.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2.27 USD (0.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.17% (2.27 USD)
Par fonds propres:
3.51% (66.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 781
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.92 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +296.78 USD
Perte consécutive maximale: -2.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Scalping sur l’or – uniquement l’or, rien d’autre.
Pas de martingale, pas de risques inutiles.
Solde recommandé : 500 USD par 0,01 lot.

⚠️ N’oubliez pas : le trading comporte toujours des risques. N’investissez que l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

👉 Pour de meilleurs résultats, utilisez le même courtier que moi.
Oui, c’est un lien IB – mais rassurez-vous : il n’y a absolument aucune majoration sur vos conditions de trading.

Choisissez un compte STP – vous tradez ainsi avec zéro commission (sauf swaps).
Et n’oubliez pas d’activer le bonus de dépôt 100% + 20% avant d’effectuer votre dépôt, afin de démarrer avec plus de capital.


Aucun avis
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
