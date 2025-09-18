- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Scalping sull’oro – solo oro, nient’altro.
Nessun martingala, nessun rischio inutile.
Saldo consigliato: 500 USD per 0,01 lotto.
⚠️ Ricorda: il trading comporta sempre dei rischi. Investi solo denaro che puoi permetterti di perdere.
👉 Per ottenere i migliori risultati, utilizza lo stesso broker che uso io.
Sì, è un link IB – ma stai tranquillo: non c’è alcun sovrapprezzo sulle tue condizioni di trading.
Scegli un conto STP – in questo modo opererai con commissioni zero (tranne swap).
E non dimenticare di attivare il bonus sul deposito del 100% + 20% prima di versare i fondi, così potrai iniziare con più capitale.
