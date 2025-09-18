SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GT Gold Trader
Alar Tqom

GT Gold Trader

Alar Tqom
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 65%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
73 (87.95%)
Loss Trade:
10 (12.05%)
Best Trade:
13.92 USD
Worst Trade:
-1.37 USD
Profitto lordo:
788.42 USD (26 876 pips)
Perdita lorda:
-7.01 USD (183 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (296.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
296.78 USD (26)
Indice di Sharpe:
1.98
Attività di trading:
5.83%
Massimo carico di deposito:
2.41%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
344.23
Long Trade:
66 (79.52%)
Short Trade:
17 (20.48%)
Fattore di profitto:
112.47
Profitto previsto:
9.41 USD
Profitto medio:
10.80 USD
Perdita media:
-0.70 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.27 USD (3)
Crescita mensile:
31.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.27 USD (0.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.17% (2.27 USD)
Per equità:
3.51% (66.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 781
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.92 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +296.78 USD
Massima perdita consecutiva: -2.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Scalping sull’oro – solo oro, nient’altro.
Nessun martingala, nessun rischio inutile.
Saldo consigliato: 500 USD per 0,01 lotto.

⚠️ Ricorda: il trading comporta sempre dei rischi. Investi solo denaro che puoi permetterti di perdere.

👉 Per ottenere i migliori risultati, utilizza lo stesso broker che uso io.
Sì, è un link IB – ma stai tranquillo: non c’è alcun sovrapprezzo sulle tue condizioni di trading.

Scegli un conto STP – in questo modo opererai con commissioni zero (tranne swap).
E non dimenticare di attivare il bonus sul deposito del 100% + 20% prima di versare i fondi, così potrai iniziare con più capitale.


Non ci sono recensioni
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GT Gold Trader
30USD al mese
65%
0
0
USD
2K
USD
10
100%
83
87%
6%
112.47
9.41
USD
4%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.