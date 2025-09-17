SinyallerBölümler
Han Jiwoong

SEon956

Han Jiwoong
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 93%
XMGlobal-MT5 7
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 877
Kârla kapanan işlemler:
1 462 (77.89%)
Zararla kapanan işlemler:
415 (22.11%)
En iyi işlem:
1 191.42 USD
En kötü işlem:
-1 072.44 USD
Brüt kâr:
23 548.58 USD (47 952 681 pips)
Brüt zarar:
-14 326.46 USD (23 354 948 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (319.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 206.13 USD (14)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
2.25
Alış işlemleri:
1 245 (66.33%)
Satış işlemleri:
632 (33.67%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
4.91 USD
Ortalama kâr:
16.11 USD
Ortalama zarar:
-34.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 187.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 679.84 USD (3)
Aylık büyüme:
18.18%
Yıllık tahmin:
220.64%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.89 USD
Maksimum:
4 104.87 USD (58.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.81% (4 104.87 USD)
Varlığa göre:
25.26% (2 987.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD# 1101
GOLD# 685
ETHUSD# 81
US100-JUN25 4
HK50Cash 1
US100-SEP25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD# 4.6K
GOLD# 4.7K
ETHUSD# 10
US100-JUN25 -12
HK50Cash 0
US100-SEP25 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD# 7.7M
GOLD# 117K
ETHUSD# 23K
US100-JUN25 678
HK50Cash 19
US100-SEP25 3.1K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 191.42 USD
En kötü işlem: -1 072 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +319.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 187.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 18:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 22:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.20 01:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 00:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
