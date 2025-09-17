SegnaliSezioni
Han Jiwoong

SEon956

Han Jiwoong
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 93%
XMGlobal-MT5 7
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 877
Profit Trade:
1 462 (77.89%)
Loss Trade:
415 (22.11%)
Best Trade:
1 191.42 USD
Worst Trade:
-1 072.44 USD
Profitto lordo:
23 548.58 USD (47 952 681 pips)
Perdita lorda:
-14 326.46 USD (23 354 948 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (319.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 206.13 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.96%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
2.25
Long Trade:
1 245 (66.33%)
Short Trade:
632 (33.67%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
4.91 USD
Profitto medio:
16.11 USD
Perdita media:
-34.52 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 187.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 679.84 USD (3)
Crescita mensile:
18.18%
Previsione annuale:
220.64%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.89 USD
Massimale:
4 104.87 USD (58.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.81% (4 104.87 USD)
Per equità:
25.26% (2 987.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD# 1101
GOLD# 685
ETHUSD# 81
US100-JUN25 4
HK50Cash 1
US100-SEP25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD# 4.6K
GOLD# 4.7K
ETHUSD# 10
US100-JUN25 -12
HK50Cash 0
US100-SEP25 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD# 7.7M
GOLD# 117K
ETHUSD# 23K
US100-JUN25 678
HK50Cash 19
US100-SEP25 3.1K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 191.42 USD
Worst Trade: -1 072 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +319.67 USD
Massima perdita consecutiva: -1 187.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.26 18:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 22:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.20 01:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 00:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SEon956
30USD al mese
93%
0
0
USD
12K
USD
24
83%
1 877
77%
100%
1.64
4.91
USD
25%
1:100
Copia

