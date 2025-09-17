SignauxSections
Han Jiwoong

SEon956

Han Jiwoong
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 93%
XMGlobal-MT5 7
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 876
Bénéfice trades:
1 462 (77.93%)
Perte trades:
414 (22.07%)
Meilleure transaction:
1 191.42 USD
Pire transaction:
-1 072.44 USD
Bénéfice brut:
23 548.58 USD (47 952 681 pips)
Perte brute:
-14 323.16 USD (23 354 883 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (319.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 206.13 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
16.96%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
2.25
Longs trades:
1 244 (66.31%)
Courts trades:
632 (33.69%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
4.92 USD
Bénéfice moyen:
16.11 USD
Perte moyenne:
-34.60 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 187.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 679.84 USD (3)
Croissance mensuelle:
18.22%
Prévision annuelle:
221.04%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.89 USD
Maximal:
4 104.87 USD (58.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.81% (4 104.87 USD)
Par fonds propres:
22.89% (2 677.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD# 1101
GOLD# 684
ETHUSD# 81
US100-JUN25 4
HK50Cash 1
US100-SEP25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD# 4.6K
GOLD# 4.7K
ETHUSD# 10
US100-JUN25 -12
HK50Cash 0
US100-SEP25 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD# 7.7M
GOLD# 117K
ETHUSD# 23K
US100-JUN25 678
HK50Cash 19
US100-SEP25 3.1K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 191.42 USD
Pire transaction: -1 072 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +319.67 USD
Perte consécutive maximale: -1 187.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.25 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 22:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.20 01:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 00:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SEon956
30 USD par mois
93%
0
0
USD
12K
USD
24
83%
1 876
77%
100%
1.64
4.92
USD
24%
1:100
