Ben Adam Cole

One Hundred Pound Future Growth

Ben Adam Cole
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
FxPro-MT5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
5.72 GBP
En kötü işlem:
-2.40 GBP
Brüt kâr:
19.29 GBP (2 614 pips)
Brüt zarar:
-4.36 GBP (573 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (15.65 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
15.65 GBP (5)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
27.19%
Maks. mevduat yükü:
32.93%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
6.22
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
4.42
Beklenen getiri:
1.87 GBP
Ortalama kâr:
3.22 GBP
Ortalama zarar:
-2.18 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.40 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-2.40 GBP (1)
Aylık büyüme:
14.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
2.40 GBP (2.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.05% (2.40 GBP)
Varlığa göre:
2.64% (2.96 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 19
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.72 GBP
En kötü işlem: -2 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.65 GBP
Maksimum ardışık zarar: -2.40 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 23
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 5
XMTrading-MT5 3
0.00 × 70
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
Axiory-Live
0.00 × 14
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 13
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.01 × 119
RoboForex-ECN
0.01 × 88
Ava-Real 1-MT5
0.05 × 19
XMGlobal-MT5 2
0.10 × 70
Coinexx-Live
0.28 × 39
FOREX.comCA-Live 532
0.40 × 68
FxPro-MT5
0.65 × 189
With a starting balance of £100 I will attempt to grow this amount, with high conviction discretionary trades in to a comfortable retirement pot. Come and join my journey.
İnceleme yok
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 22:26
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.17 22:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 22:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.