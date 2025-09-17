SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / One Hundred Pound Future Growth
Ben Adam Cole

One Hundred Pound Future Growth

Ben Adam Cole
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
FxPro-MT5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
6 (75.00%)
Perte trades:
2 (25.00%)
Meilleure transaction:
5.72 GBP
Pire transaction:
-2.40 GBP
Bénéfice brut:
19.29 GBP (2 614 pips)
Perte brute:
-4.36 GBP (573 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (15.65 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
15.65 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
0.66
Activité de trading:
27.19%
Charge de dépôt maximale:
32.93%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
6.22
Longs trades:
4 (50.00%)
Courts trades:
4 (50.00%)
Facteur de profit:
4.42
Rendement attendu:
1.87 GBP
Bénéfice moyen:
3.22 GBP
Perte moyenne:
-2.18 GBP
Pertes consécutives maximales:
1 (-2.40 GBP)
Perte consécutive maximale:
-2.40 GBP (1)
Croissance mensuelle:
14.93%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
2.40 GBP (2.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.05% (2.40 GBP)
Par fonds propres:
2.64% (2.96 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 19
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.72 GBP
Pire transaction: -2 GBP
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +15.65 GBP
Perte consécutive maximale: -2.40 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 23
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 5
XMTrading-MT5 3
0.00 × 70
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
Axiory-Live
0.00 × 14
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 13
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.01 × 119
RoboForex-ECN
0.01 × 88
Ava-Real 1-MT5
0.05 × 19
XMGlobal-MT5 2
0.10 × 70
Coinexx-Live
0.28 × 39
FOREX.comCA-Live 532
0.40 × 68
FxPro-MT5
0.65 × 189
4 plus...
With a starting balance of £100 I will attempt to grow this amount, with high conviction discretionary trades in to a comfortable retirement pot. Come and join my journey.
Aucun avis
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 22:26
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.17 22:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 22:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
One Hundred Pound Future Growth
30 USD par mois
15%
0
0
USD
115
GBP
4
0%
8
75%
27%
4.42
1.87
GBP
3%
1:30
Copier

