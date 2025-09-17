- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
5.72 GBP
Worst Trade:
-2.40 GBP
Profitto lordo:
19.29 GBP (2 614 pips)
Perdita lorda:
-4.36 GBP (573 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (15.65 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
15.65 GBP (5)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
27.19%
Massimo carico di deposito:
32.93%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
6.22
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
4.42
Profitto previsto:
1.87 GBP
Profitto medio:
3.22 GBP
Perdita media:
-2.18 GBP
Massime perdite consecutive:
1 (-2.40 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-2.40 GBP (1)
Crescita mensile:
14.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
2.40 GBP (2.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.05% (2.40 GBP)
Per equità:
2.64% (2.96 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|19
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.72 GBP
Worst Trade: -2 GBP
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.65 GBP
Massima perdita consecutiva: -2.40 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 23
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 5
|
XMTrading-MT5 3
|0.00 × 70
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.01 × 119
|
RoboForex-ECN
|0.01 × 88
|
Ava-Real 1-MT5
|0.05 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|0.10 × 70
|
Coinexx-Live
|0.28 × 39
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.40 × 68
|
FxPro-MT5
|0.65 × 189
With a starting balance of £100 I will attempt to grow this amount, with high conviction discretionary trades in to a comfortable retirement pot. Come and join my journey.
