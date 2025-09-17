SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / One Hundred Pound Future Growth
Ben Adam Cole

One Hundred Pound Future Growth

Ben Adam Cole
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
FxPro-MT5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
5.72 GBP
Worst Trade:
-2.40 GBP
Profitto lordo:
19.29 GBP (2 614 pips)
Perdita lorda:
-4.36 GBP (573 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (15.65 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
15.65 GBP (5)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
27.19%
Massimo carico di deposito:
32.93%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
6.22
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
4.42
Profitto previsto:
1.87 GBP
Profitto medio:
3.22 GBP
Perdita media:
-2.18 GBP
Massime perdite consecutive:
1 (-2.40 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-2.40 GBP (1)
Crescita mensile:
14.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
2.40 GBP (2.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.05% (2.40 GBP)
Per equità:
2.64% (2.96 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 19
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.72 GBP
Worst Trade: -2 GBP
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.65 GBP
Massima perdita consecutiva: -2.40 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 23
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 5
XMTrading-MT5 3
0.00 × 70
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
Axiory-Live
0.00 × 14
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 13
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.01 × 119
RoboForex-ECN
0.01 × 88
Ava-Real 1-MT5
0.05 × 19
XMGlobal-MT5 2
0.10 × 70
Coinexx-Live
0.28 × 39
FOREX.comCA-Live 532
0.40 × 68
FxPro-MT5
0.65 × 189
4 più
With a starting balance of £100 I will attempt to grow this amount, with high conviction discretionary trades in to a comfortable retirement pot. Come and join my journey.
Non ci sono recensioni
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 22:26
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.17 22:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 22:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.