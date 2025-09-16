SinyallerBölümler
Thiaco Bordon Ramaciotti

Portfolio Mini Indice

Thiaco Bordon Ramaciotti
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -67%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 771
Kârla kapanan işlemler:
1 143 (64.53%)
Zararla kapanan işlemler:
628 (35.46%)
En iyi işlem:
255.00 BRL
En kötü işlem:
-445.50 BRL
Brüt kâr:
23 216.00 BRL (43 167 025 pips)
Brüt zarar:
-24 854.50 BRL (96 060 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (462.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
557.00 BRL (7)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
23.70%
Maks. mevduat yükü:
183.62%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
169
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
828 (46.75%)
Satış işlemleri:
943 (53.25%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.93 BRL
Ortalama kâr:
20.31 BRL
Ortalama zarar:
-39.58 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 957.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 957.00 BRL (11)
Aylık büyüme:
-44.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 393.50 BRL
Maksimum:
3 268.00 BRL (110.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.94% (3 268.00 BRL)
Varlığa göre:
66.03% (1 365.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINV25 676
WINQ25 507
CCMU25 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINV25 -1.7K
WINQ25 -34
CCMU25 -276
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINV25 -15K
WINQ25 3.3K
CCMU25 -138
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +255.00 BRL
En kötü işlem: -446 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +462.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -1 957.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Portfolio baseado em estrategias rodando em live trading desde março de 2023.

Opera apenas o mini indice em conta hedge, hoje a carteira está na XP.

São 10 estratégias de mini indice com baixa correlação rodando em conjunto.

Fator de Lucro: 1.42
53,44% taxa de acerto
10.75 Fator de recuperação
Payoff 1.24

R$180,48 Média Dias Positivos
R$-145,54 Média Dias Negativos


İnceleme yok
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
