Trade:
1 771
Profit Trade:
1 143 (64.53%)
Loss Trade:
628 (35.46%)
Best Trade:
255.00 BRL
Worst Trade:
-445.50 BRL
Profitto lordo:
23 216.00 BRL (43 167 025 pips)
Perdita lorda:
-24 854.50 BRL (96 060 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (462.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
557.00 BRL (7)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
23.70%
Massimo carico di deposito:
183.62%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
169
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
828 (46.75%)
Short Trade:
943 (53.25%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.93 BRL
Profitto medio:
20.31 BRL
Perdita media:
-39.58 BRL
Massime perdite consecutive:
11 (-1 957.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 957.00 BRL (11)
Crescita mensile:
-44.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 393.50 BRL
Massimale:
3 268.00 BRL (110.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.94% (3 268.00 BRL)
Per equità:
66.03% (1 365.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINV25
|676
|WINQ25
|507
|CCMU25
|2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINV25
|-1.7K
|WINQ25
|-34
|CCMU25
|-276
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINV25
|-15K
|WINQ25
|3.3K
|CCMU25
|-138
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +255.00 BRL
Worst Trade: -446 BRL
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +462.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -1 957.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Portfolio baseado em estrategias rodando em live trading desde março de 2023.
Opera apenas o mini indice em conta hedge, hoje a carteira está na XP.
São 10 estratégias de mini indice com baixa correlação rodando em conjunto.
Fator de Lucro: 1.42
53,44% taxa de acerto
10.75 Fator de recuperação
Payoff 1.24
R$180,48 Média Dias Positivos
R$-145,54 Média Dias Negativos
Non ci sono recensioni
30USD al mese
-67%
0
0
USD
USD
3.6K
BRL
BRL
13
100%
1 771
64%
24%
0.93
-0.93
BRL
BRL
84%
1:1