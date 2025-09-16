SegnaliSezioni
Thiaco Bordon Ramaciotti

Portfolio Mini Indice

Thiaco Bordon Ramaciotti
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -67%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 771
Profit Trade:
1 143 (64.53%)
Loss Trade:
628 (35.46%)
Best Trade:
255.00 BRL
Worst Trade:
-445.50 BRL
Profitto lordo:
23 216.00 BRL (43 167 025 pips)
Perdita lorda:
-24 854.50 BRL (96 060 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (462.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
557.00 BRL (7)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
23.70%
Massimo carico di deposito:
183.62%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
169
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
828 (46.75%)
Short Trade:
943 (53.25%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.93 BRL
Profitto medio:
20.31 BRL
Perdita media:
-39.58 BRL
Massime perdite consecutive:
11 (-1 957.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 957.00 BRL (11)
Crescita mensile:
-44.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 393.50 BRL
Massimale:
3 268.00 BRL (110.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.94% (3 268.00 BRL)
Per equità:
66.03% (1 365.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINV25 676
WINQ25 507
CCMU25 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINV25 -1.7K
WINQ25 -34
CCMU25 -276
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINV25 -15K
WINQ25 3.3K
CCMU25 -138
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +255.00 BRL
Worst Trade: -446 BRL
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +462.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -1 957.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Portfolio baseado em estrategias rodando em live trading desde março de 2023.

Opera apenas o mini indice em conta hedge, hoje a carteira está na XP.

São 10 estratégias de mini indice com baixa correlação rodando em conjunto.

Fator de Lucro: 1.42
53,44% taxa de acerto
10.75 Fator de recuperação
Payoff 1.24

R$180,48 Média Dias Positivos
R$-145,54 Média Dias Negativos


Non ci sono recensioni
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
Copia

