Trades:
1 666
Bénéfice trades:
1 048 (62.90%)
Perte trades:
618 (37.09%)
Meilleure transaction:
255.00 BRL
Pire transaction:
-445.50 BRL
Bénéfice brut:
22 544.00 BRL (37 751 950 pips)
Perte brute:
-24 702.50 BRL (95 300 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (462.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
557.00 BRL (7)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
23.91%
Charge de dépôt maximale:
183.62%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
172
Temps de détention moyen:
20 minutes
Facteur de récupération:
-0.66
Longs trades:
775 (46.52%)
Courts trades:
891 (53.48%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-1.30 BRL
Bénéfice moyen:
21.51 BRL
Perte moyenne:
-39.97 BRL
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 957.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 957.00 BRL (11)
Croissance mensuelle:
-54.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 393.50 BRL
Maximal:
3 268.00 BRL (110.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.94% (3 268.00 BRL)
Par fonds propres:
66.03% (1 365.00 BRL)
Distribution
Symbole
Transactions
Sell
Buy
WINV25
645
WINQ25
507
CCMU25
2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Symbole
Bénéfice brut, USD
Perte, USD
Profit, USD
WINV25
-1.8K
WINQ25
-34
CCMU25
-276
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole
Bénéfice brut, pips
Perte, pips
Profit, pips
WINV25
-16K
WINQ25
3.3K
CCMU25
-138
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Meilleure transaction: +255.00 BRL
Pire transaction: -446 BRL
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +462.00 BRL
Perte consécutive maximale: -1 957.00 BRL
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Portfolio baseado em estrategias rodando em live trading desde março de 2023.
Opera apenas o mini indice em conta hedge, hoje a carteira está na XP.
São 10 estratégias de mini indice com baixa correlação rodando em conjunto.
Fator de Lucro: 1.42
53,44% taxa de acerto
10.75 Fator de recuperação
Payoff 1.24
R$180,48 Média Dias Positivos
R$-145,54 Média Dias Negativos
Aucun avis
