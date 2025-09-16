SignauxSections
Thiaco Bordon Ramaciotti

Portfolio Mini Indice

Thiaco Bordon Ramaciotti
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -70%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 666
Bénéfice trades:
1 048 (62.90%)
Perte trades:
618 (37.09%)
Meilleure transaction:
255.00 BRL
Pire transaction:
-445.50 BRL
Bénéfice brut:
22 544.00 BRL (37 751 950 pips)
Perte brute:
-24 702.50 BRL (95 300 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (462.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
557.00 BRL (7)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
23.91%
Charge de dépôt maximale:
183.62%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
172
Temps de détention moyen:
20 minutes
Facteur de récupération:
-0.66
Longs trades:
775 (46.52%)
Courts trades:
891 (53.48%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-1.30 BRL
Bénéfice moyen:
21.51 BRL
Perte moyenne:
-39.97 BRL
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 957.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 957.00 BRL (11)
Croissance mensuelle:
-54.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 393.50 BRL
Maximal:
3 268.00 BRL (110.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.94% (3 268.00 BRL)
Par fonds propres:
66.03% (1 365.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINV25 645
WINQ25 507
CCMU25 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINV25 -1.8K
WINQ25 -34
CCMU25 -276
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINV25 -16K
WINQ25 3.3K
CCMU25 -138
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +255.00 BRL
Pire transaction: -446 BRL
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +462.00 BRL
Perte consécutive maximale: -1 957.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Portfolio baseado em estrategias rodando em live trading desde março de 2023.

Opera apenas o mini indice em conta hedge, hoje a carteira está na XP.

São 10 estratégias de mini indice com baixa correlação rodando em conjunto.

Fator de Lucro: 1.42
53,44% taxa de acerto
10.75 Fator de recuperação
Payoff 1.24

R$180,48 Média Dias Positivos
R$-145,54 Média Dias Negativos


Aucun avis
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Portfolio Mini Indice
30 USD par mois
-70%
0
0
USD
976
BRL
13
100%
1 666
62%
24%
0.91
-1.30
BRL
84%
1:1
Copier

