İşlemler:
155
Kârla kapanan işlemler:
125 (80.64%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (19.35%)
En iyi işlem:
13.51 USD
En kötü işlem:
-1.39 USD
Brüt kâr:
341.23 USD (29 955 pips)
Brüt zarar:
-24.81 USD (3 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (121.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
121.82 USD (27)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
69.82%
Maks. mevduat yükü:
1.38%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
141.89
Alış işlemleri:
102 (65.81%)
Satış işlemleri:
53 (34.19%)
Kâr faktörü:
13.75
Beklenen getiri:
2.04 USD
Ortalama kâr:
2.73 USD
Ortalama zarar:
-0.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.23 USD (2)
Aylık büyüme:
13.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.23 USD (0.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.09% (2.23 USD)
Varlığa göre:
6.42% (161.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|27K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.51 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +121.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 3
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.08 × 12
|
FBS-Real-9
|0.30 × 10
|
FBS-Real-10
|0.47 × 17
|
FBS-Real-5
|0.50 × 20
İnceleme yok
