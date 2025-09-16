- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
125 (80.64%)
Loss Trade:
30 (19.35%)
Best Trade:
13.51 USD
Worst Trade:
-1.39 USD
Profitto lordo:
341.23 USD (29 955 pips)
Perdita lorda:
-24.81 USD (3 255 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (121.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
121.82 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
69.82%
Massimo carico di deposito:
1.38%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
141.89
Long Trade:
102 (65.81%)
Short Trade:
53 (34.19%)
Fattore di profitto:
13.75
Profitto previsto:
2.04 USD
Profitto medio:
2.73 USD
Perdita media:
-0.83 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.23 USD (2)
Crescita mensile:
13.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.23 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.09% (2.23 USD)
Per equità:
6.42% (161.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|27K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.51 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +121.82 USD
Massima perdita consecutiva: -2.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 3
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.08 × 12
|
FBS-Real-9
|0.30 × 10
|
FBS-Real-10
|0.47 × 17
|
FBS-Real-5
|0.50 × 20
23 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
5
100%
155
80%
70%
13.75
2.04
USD
USD
6%
1:500