İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
113 (41.54%)
Zararla kapanan işlemler:
159 (58.46%)
En iyi işlem:
141.56 EUR
En kötü işlem:
-77.29 EUR
Brüt kâr:
1 703.80 EUR (575 254 pips)
Brüt zarar:
-1 680.26 EUR (568 639 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (127.64 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
141.56 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
90.43%
Maks. mevduat yükü:
19.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
179 (65.81%)
Satış işlemleri:
93 (34.19%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.09 EUR
Ortalama kâr:
15.08 EUR
Ortalama zarar:
-10.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-37.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-159.41 EUR (5)
Aylık büyüme:
-9.49%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
194.74 EUR
Maksimum:
330.77 EUR (98.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.75% (308.30 EUR)
Varlığa göre:
4.98% (62.45 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|78
|XAUUSD
|55
|US30
|38
|DE40
|33
|GBPUSD
|30
|GBPJPY
|19
|EURUSD
|14
|TSLA.NAS
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-49
|XAUUSD
|153
|US30
|81
|DE40
|-103
|GBPUSD
|6
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|-59
|TSLA.NAS
|-3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-4.1K
|XAUUSD
|16K
|US30
|86K
|DE40
|-91K
|GBPUSD
|-198
|GBPJPY
|1.1K
|EURUSD
|-932
|TSLA.NAS
|-532
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +141.56 EUR
En kötü işlem: -77 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +127.64 EUR
Maksimum ardışık zarar: -37.98 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
Exness-MT5Real10
|0.30 × 10
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.70 × 13075
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 364
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
The signal is based on who expert advisors that trade range breakout and buy signal on index.
