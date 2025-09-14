SinyallerBölümler
Carl Alexander Lundin

QuantumEntry

Carl Alexander Lundin
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -37%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
113 (41.54%)
Zararla kapanan işlemler:
159 (58.46%)
En iyi işlem:
141.56 EUR
En kötü işlem:
-77.29 EUR
Brüt kâr:
1 703.80 EUR (575 254 pips)
Brüt zarar:
-1 680.26 EUR (568 639 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (127.64 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
141.56 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
90.43%
Maks. mevduat yükü:
19.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
179 (65.81%)
Satış işlemleri:
93 (34.19%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.09 EUR
Ortalama kâr:
15.08 EUR
Ortalama zarar:
-10.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-37.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-159.41 EUR (5)
Aylık büyüme:
-9.49%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
194.74 EUR
Maksimum:
330.77 EUR (98.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.75% (308.30 EUR)
Varlığa göre:
4.98% (62.45 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 78
XAUUSD 55
US30 38
DE40 33
GBPUSD 30
GBPJPY 19
EURUSD 14
TSLA.NAS 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -49
XAUUSD 153
US30 81
DE40 -103
GBPUSD 6
GBPJPY 2
EURUSD -59
TSLA.NAS -3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -4.1K
XAUUSD 16K
US30 86K
DE40 -91K
GBPUSD -198
GBPJPY 1.1K
EURUSD -932
TSLA.NAS -532
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +141.56 EUR
En kötü işlem: -77 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +127.64 EUR
Maksimum ardışık zarar: -37.98 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.30 × 10
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.70 × 13075
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 364
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
80 daha fazla...
The signal is based on who expert advisors that trade range breakout and buy signal on index. 
İnceleme yok
2025.09.14 14:32
A large drawdown may occur on the account again
