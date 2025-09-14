SegnaliSezioni
Carl Alexander Lundin

QuantumEntry

Carl Alexander Lundin
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -37%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
272
Profit Trade:
113 (41.54%)
Loss Trade:
159 (58.46%)
Best Trade:
141.56 EUR
Worst Trade:
-77.29 EUR
Profitto lordo:
1 703.80 EUR (575 254 pips)
Perdita lorda:
-1 680.26 EUR (568 639 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (127.64 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
141.56 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
90.43%
Massimo carico di deposito:
19.56%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
179 (65.81%)
Short Trade:
93 (34.19%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.09 EUR
Profitto medio:
15.08 EUR
Perdita media:
-10.57 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-37.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-159.41 EUR (5)
Crescita mensile:
-9.49%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
194.74 EUR
Massimale:
330.77 EUR (98.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.75% (308.30 EUR)
Per equità:
4.98% (62.45 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 78
XAUUSD 55
US30 38
DE40 33
GBPUSD 30
GBPJPY 19
EURUSD 14
TSLA.NAS 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -49
XAUUSD 153
US30 81
DE40 -103
GBPUSD 6
GBPJPY 2
EURUSD -59
TSLA.NAS -3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -4.1K
XAUUSD 16K
US30 86K
DE40 -91K
GBPUSD -198
GBPJPY 1.1K
EURUSD -932
TSLA.NAS -532
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +141.56 EUR
Worst Trade: -77 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +127.64 EUR
Massima perdita consecutiva: -37.98 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.30 × 10
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.70 × 13075
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 364
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
80 più
The signal is based on who expert advisors that trade range breakout and buy signal on index. 
Non ci sono recensioni
2025.09.14 14:32
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
QuantumEntry
50USD al mese
-37%
0
0
USD
1.3K
EUR
23
92%
272
41%
90%
1.01
0.09
EUR
92%
1:100
Copia

