SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / QuantumEntry
Carl Alexander Lundin

QuantumEntry

Carl Alexander Lundin
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -40%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
266
Bénéfice trades:
108 (40.60%)
Perte trades:
158 (59.40%)
Meilleure transaction:
141.56 EUR
Pire transaction:
-77.29 EUR
Bénéfice brut:
1 633.34 EUR (529 714 pips)
Perte brute:
-1 667.48 EUR (567 647 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (127.64 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
141.56 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
90.43%
Charge de dépôt maximale:
19.56%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
175 (65.79%)
Courts trades:
91 (34.21%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.13 EUR
Bénéfice moyen:
15.12 EUR
Perte moyenne:
-10.55 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-37.98 EUR)
Perte consécutive maximale:
-159.41 EUR (5)
Croissance mensuelle:
-12.07%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
194.74 EUR
Maximal:
330.77 EUR (98.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
91.75% (308.30 EUR)
Par fonds propres:
4.98% (62.45 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 77
XAUUSD 54
US30 37
DE40 32
GBPUSD 29
GBPJPY 19
EURUSD 14
TSLA.NAS 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -53
XAUUSD 126
US30 53
DE40 -119
GBPUSD 0
GBPJPY 2
EURUSD -59
TSLA.NAS 11
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -4.2K
XAUUSD 14K
US30 57K
DE40 -104K
GBPUSD -514
GBPJPY 1.1K
EURUSD -932
TSLA.NAS 460
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +141.56 EUR
Pire transaction: -77 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +127.64 EUR
Perte consécutive maximale: -37.98 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.30 × 10
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.71 × 13062
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 364
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
80 plus...
The signal is based on who expert advisors that trade range breakout and buy signal on index. 
Aucun avis
2025.09.14 14:32
A large drawdown may occur on the account again
