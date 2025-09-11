SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Grid 1
Jurijs Gulkevics

Grid 1

Jurijs Gulkevics
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 143%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
73 (96.05%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (3.95%)
En iyi işlem:
40.38 EUR
En kötü işlem:
-0.39 EUR
Brüt kâr:
832.86 EUR (70 473 pips)
Brüt zarar:
-9.08 EUR (40 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (379.92 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
379.92 EUR (45)
Sharpe oranı:
0.91
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
63.17
Alış işlemleri:
39 (51.32%)
Satış işlemleri:
37 (48.68%)
Kâr faktörü:
91.72
Beklenen getiri:
10.84 EUR
Ortalama kâr:
11.41 EUR
Ortalama zarar:
-3.03 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.39 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.39 EUR (1)
Aylık büyüme:
22.97%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.09 EUR
Maksimum:
13.04 EUR (1.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.07% (0.39 EUR)
Varlığa göre:
63.43% (911.25 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 21
USDJPY 16
GBPUSD 14
EURJPY 11
GBPJPY 8
EURGBP 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 195
USDJPY 176
GBPUSD 242
EURJPY 138
GBPJPY 97
EURGBP 96
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 14K
USDJPY 15K
GBPUSD 16K
EURJPY 11K
GBPJPY 9.3K
EURGBP 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.38 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 45
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +379.92 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.39 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-mt5-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.22 15:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.21 21:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 18:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
