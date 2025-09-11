- Büyüme
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
73 (96.05%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (3.95%)
En iyi işlem:
40.38 EUR
En kötü işlem:
-0.39 EUR
Brüt kâr:
832.86 EUR (70 473 pips)
Brüt zarar:
-9.08 EUR (40 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (379.92 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
379.92 EUR (45)
Sharpe oranı:
0.91
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
63.17
Alış işlemleri:
39 (51.32%)
Satış işlemleri:
37 (48.68%)
Kâr faktörü:
91.72
Beklenen getiri:
10.84 EUR
Ortalama kâr:
11.41 EUR
Ortalama zarar:
-3.03 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.39 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.39 EUR (1)
Aylık büyüme:
22.97%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.09 EUR
Maksimum:
13.04 EUR (1.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.07% (0.39 EUR)
Varlığa göre:
63.43% (911.25 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|14
|EURJPY
|11
|GBPJPY
|8
|EURGBP
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|195
|USDJPY
|176
|GBPUSD
|242
|EURJPY
|138
|GBPJPY
|97
|EURGBP
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|14K
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|16K
|EURJPY
|11K
|GBPJPY
|9.3K
|EURGBP
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-mt5-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
