Jurijs Gulkevics

Grid 1

Jurijs Gulkevics
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 143%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
73 (96.05%)
Loss Trade:
3 (3.95%)
Best Trade:
40.38 EUR
Worst Trade:
-0.39 EUR
Profitto lordo:
832.86 EUR (70 473 pips)
Perdita lorda:
-9.08 EUR (40 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (379.92 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
379.92 EUR (45)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.72%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
63.17
Long Trade:
39 (51.32%)
Short Trade:
37 (48.68%)
Fattore di profitto:
91.72
Profitto previsto:
10.84 EUR
Profitto medio:
11.41 EUR
Perdita media:
-3.03 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.39 EUR (1)
Crescita mensile:
22.97%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.09 EUR
Massimale:
13.04 EUR (1.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.07% (0.39 EUR)
Per equità:
63.43% (911.25 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 21
USDJPY 16
GBPUSD 14
EURJPY 11
GBPJPY 8
EURGBP 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 195
USDJPY 176
GBPUSD 242
EURJPY 138
GBPJPY 97
EURGBP 96
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 14K
USDJPY 15K
GBPUSD 16K
EURJPY 11K
GBPJPY 9.3K
EURGBP 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.38 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 45
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +379.92 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.39 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-mt5-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 15:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.21 21:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 18:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
