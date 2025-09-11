- Crescita
Trade:
76
Profit Trade:
73 (96.05%)
Loss Trade:
3 (3.95%)
Best Trade:
40.38 EUR
Worst Trade:
-0.39 EUR
Profitto lordo:
832.86 EUR (70 473 pips)
Perdita lorda:
-9.08 EUR (40 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (379.92 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
379.92 EUR (45)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.72%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
63.17
Long Trade:
39 (51.32%)
Short Trade:
37 (48.68%)
Fattore di profitto:
91.72
Profitto previsto:
10.84 EUR
Profitto medio:
11.41 EUR
Perdita media:
-3.03 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.39 EUR (1)
Crescita mensile:
22.97%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.09 EUR
Massimale:
13.04 EUR (1.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.07% (0.39 EUR)
Per equità:
63.43% (911.25 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|14
|EURJPY
|11
|GBPJPY
|8
|EURGBP
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|195
|USDJPY
|176
|GBPUSD
|242
|EURJPY
|138
|GBPJPY
|97
|EURGBP
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|14K
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|16K
|EURJPY
|11K
|GBPJPY
|9.3K
|EURGBP
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +40.38 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 45
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +379.92 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.39 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-mt5-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
