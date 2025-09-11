SignauxSections
Jurijs Gulkevics

Grid 1

Jurijs Gulkevics
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 143%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
76
Bénéfice trades:
73 (96.05%)
Perte trades:
3 (3.95%)
Meilleure transaction:
40.38 EUR
Pire transaction:
-0.39 EUR
Bénéfice brut:
832.86 EUR (70 473 pips)
Perte brute:
-9.08 EUR (40 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (379.92 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
379.92 EUR (45)
Ratio de Sharpe:
0.91
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
19.72%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
63.17
Longs trades:
39 (51.32%)
Courts trades:
37 (48.68%)
Facteur de profit:
91.72
Rendement attendu:
10.84 EUR
Bénéfice moyen:
11.41 EUR
Perte moyenne:
-3.03 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.39 EUR)
Perte consécutive maximale:
-0.39 EUR (1)
Croissance mensuelle:
23.08%
Algo trading:
64%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.09 EUR
Maximal:
13.04 EUR (1.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.07% (0.39 EUR)
Par fonds propres:
63.43% (911.25 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 21
USDJPY 16
GBPUSD 14
EURJPY 11
GBPJPY 8
EURGBP 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 195
USDJPY 176
GBPUSD 242
EURJPY 138
GBPJPY 97
EURGBP 96
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 14K
USDJPY 15K
GBPUSD 16K
EURJPY 11K
GBPJPY 9.3K
EURGBP 4.7K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.38 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 45
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +379.92 EUR
Perte consécutive maximale: -0.39 EUR

Aucun avis
2025.09.22 15:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.21 21:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 18:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
