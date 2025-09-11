SinyallerBölümler
Quang Huy Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 99%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
30 (41.09%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (58.90%)
En iyi işlem:
42.38 USD
En kötü işlem:
-17.57 USD
Brüt kâr:
670.04 USD (386 479 pips)
Brüt zarar:
-468.47 USD (235 578 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (63.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.26 USD (3)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
24.78%
Maks. mevduat yükü:
29.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.75
Alış işlemleri:
35 (47.95%)
Satış işlemleri:
38 (52.05%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
2.76 USD
Ortalama kâr:
22.33 USD
Ortalama zarar:
-10.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-54.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.74 USD (6)
Aylık büyüme:
99.29%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.14 USD
Maksimum:
73.36 USD (31.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.23% (73.36 USD)
Varlığa göre:
5.18% (12.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 202
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 151K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.38 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +63.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Good trading strategy, with SL and TP, profit 20 to 50% a month, maximum capital loss is 30% of investment account


2025.10.05 05:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 02:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 02:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 14:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 06:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 06:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 11:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 11:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
