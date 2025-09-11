- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
30 (41.09%)
Loss Trade:
43 (58.90%)
Best Trade:
42.38 USD
Worst Trade:
-17.57 USD
Profitto lordo:
670.04 USD (386 479 pips)
Perdita lorda:
-468.47 USD (235 578 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (63.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.26 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
24.78%
Massimo carico di deposito:
29.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.75
Long Trade:
35 (47.95%)
Short Trade:
38 (52.05%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
2.76 USD
Profitto medio:
22.33 USD
Perdita media:
-10.89 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-54.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.74 USD (6)
Crescita mensile:
99.29%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.14 USD
Massimale:
73.36 USD (31.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.23% (73.36 USD)
Per equità:
5.18% (12.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|202
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|151K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.38 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +63.26 USD
Massima perdita consecutiva: -54.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Good trading strategy, with SL and TP, profit 20 to 50% a month, maximum capital loss is 30% of investment account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
99%
0
0
USD
USD
407
USD
USD
5
95%
73
41%
25%
1.43
2.76
USD
USD
31%
1:200