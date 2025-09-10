- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
25 (56.81%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (43.18%)
En iyi işlem:
17.21 EUR
En kötü işlem:
-16.24 EUR
Brüt kâr:
97.50 EUR (3 682 pips)
Brüt zarar:
-76.96 EUR (2 098 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (10.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
26.05 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
8.58%
Maks. mevduat yükü:
14.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
23 (52.27%)
Satış işlemleri:
21 (47.73%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.47 EUR
Ortalama kâr:
3.90 EUR
Ortalama zarar:
-4.05 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.90 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-20.90 EUR (2)
Aylık büyüme:
-1.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.49 EUR
Maksimum:
30.00 EUR (15.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.71% (30.00 EUR)
Varlığa göre:
9.23% (16.36 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.21 EUR
En kötü işlem: -16 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -20.90 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.55 × 65
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 73
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|7.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|7.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 24
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
FXGT-Live
|11.50 × 2
Range Breakout Day Trader EA trading the USDJPY currency pair using medium risk settings (max. 10% risk per trade).
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
USD
161
EUR
EUR
11
100%
44
56%
9%
1.26
0.47
EUR
EUR
16%
1:500