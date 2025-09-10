SinyallerBölümler
Aroen Mughal

Range Breakout Medium Risk USDJPY

Aroen Mughal
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 15%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
25 (56.81%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (43.18%)
En iyi işlem:
17.21 EUR
En kötü işlem:
-16.24 EUR
Brüt kâr:
97.50 EUR (3 682 pips)
Brüt zarar:
-76.96 EUR (2 098 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (10.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
26.05 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
8.58%
Maks. mevduat yükü:
14.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
23 (52.27%)
Satış işlemleri:
21 (47.73%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.47 EUR
Ortalama kâr:
3.90 EUR
Ortalama zarar:
-4.05 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.90 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-20.90 EUR (2)
Aylık büyüme:
-1.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.49 EUR
Maksimum:
30.00 EUR (15.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.71% (30.00 EUR)
Varlığa göre:
9.23% (16.36 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.21 EUR
En kötü işlem: -16 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -20.90 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.55 × 65
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
ClonTrader-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 73
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real10
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
7.50 × 2
OctaFX-Real2
7.80 × 5
RoboForex-Pro
9.00 × 24
FBS-Real
10.00 × 1
FXGT-Live
11.50 × 2
Range Breakout Day Trader EA trading the USDJPY currency pair using medium risk settings (max. 10% risk per trade).
İnceleme yok
2025.09.23 16:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 05:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
