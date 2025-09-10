SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Range Breakout Medium Risk USDJPY
Aroen Mughal

Range Breakout Medium Risk USDJPY

Aroen Mughal
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
44
Bénéfice trades:
25 (56.81%)
Perte trades:
19 (43.18%)
Meilleure transaction:
17.21 EUR
Pire transaction:
-16.24 EUR
Bénéfice brut:
97.50 EUR (3 682 pips)
Perte brute:
-76.96 EUR (2 098 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (10.12 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
26.05 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
8.58%
Charge de dépôt maximale:
14.91%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.68
Longs trades:
23 (52.27%)
Courts trades:
21 (47.73%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.47 EUR
Bénéfice moyen:
3.90 EUR
Perte moyenne:
-4.05 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-20.90 EUR)
Perte consécutive maximale:
-20.90 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-0.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.49 EUR
Maximal:
30.00 EUR (15.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.71% (30.00 EUR)
Par fonds propres:
9.23% (16.36 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.21 EUR
Pire transaction: -16 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +10.12 EUR
Perte consécutive maximale: -20.90 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.55 × 65
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
ClonTrader-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 73
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real10
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
7.50 × 2
OctaFX-Real2
7.80 × 5
RoboForex-Pro
9.00 × 24
FBS-Real
10.00 × 1
FXGT-Live
11.50 × 2
Range Breakout Day Trader EA trading the USDJPY currency pair using medium risk settings (max. 10% risk per trade).
2025.09.23 16:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 05:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
