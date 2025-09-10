SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Range Breakout Medium Risk USDJPY
Aroen Mughal

Range Breakout Medium Risk USDJPY

Aroen Mughal
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
25 (56.81%)
Loss Trade:
19 (43.18%)
Best Trade:
17.21 EUR
Worst Trade:
-16.24 EUR
Profitto lordo:
97.50 EUR (3 682 pips)
Perdita lorda:
-76.96 EUR (2 098 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (10.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
26.05 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
8.58%
Massimo carico di deposito:
14.91%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.68
Long Trade:
23 (52.27%)
Short Trade:
21 (47.73%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.47 EUR
Profitto medio:
3.90 EUR
Perdita media:
-4.05 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-20.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-20.90 EUR (2)
Crescita mensile:
-0.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.49 EUR
Massimale:
30.00 EUR (15.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.71% (30.00 EUR)
Per equità:
9.23% (16.36 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.21 EUR
Worst Trade: -16 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -20.90 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.55 × 65
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
ClonTrader-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 73
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real10
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
7.50 × 2
OctaFX-Real2
7.80 × 5
RoboForex-Pro
9.00 × 24
FBS-Real
10.00 × 1
FXGT-Live
11.50 × 2
Range Breakout Day Trader EA trading the USDJPY currency pair using medium risk settings (max. 10% risk per trade).
Non ci sono recensioni
2025.09.23 16:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 05:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
