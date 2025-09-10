- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
25 (56.81%)
Loss Trade:
19 (43.18%)
Best Trade:
17.21 EUR
Worst Trade:
-16.24 EUR
Profitto lordo:
97.50 EUR (3 682 pips)
Perdita lorda:
-76.96 EUR (2 098 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (10.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
26.05 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
8.58%
Massimo carico di deposito:
14.91%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.68
Long Trade:
23 (52.27%)
Short Trade:
21 (47.73%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.47 EUR
Profitto medio:
3.90 EUR
Perdita media:
-4.05 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-20.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-20.90 EUR (2)
Crescita mensile:
-0.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.49 EUR
Massimale:
30.00 EUR (15.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.71% (30.00 EUR)
Per equità:
9.23% (16.36 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|44
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|23
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.6K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.21 EUR
Worst Trade: -16 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -20.90 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-ECN
|0.55 × 65
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
ClonTrader-Live
|2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 73
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
|7.50 × 2
OctaFX-Real2
|7.80 × 5
RoboForex-Pro
|9.00 × 24
FBS-Real
|10.00 × 1
FXGT-Live
Range Breakout Day Trader EA trading the USDJPY currency pair using medium risk settings (max. 10% risk per trade).
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
161
EUR
EUR
11
100%
44
56%
9%
1.26
0.47
EUR
EUR
16%
1:500