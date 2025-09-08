SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tradelevate
Panagiotis Polyviou

Tradelevate

Panagiotis Polyviou
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
FxPro-MT5 Live02
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
36 (78.26%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (21.74%)
En iyi işlem:
55.54 EUR
En kötü işlem:
-39.89 EUR
Brüt kâr:
412.08 EUR (406 622 pips)
Brüt zarar:
-180.41 EUR (125 029 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (50.04 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
100.17 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
83.39%
Maks. mevduat yükü:
10.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.73
Alış işlemleri:
25 (54.35%)
Satış işlemleri:
21 (45.65%)
Kâr faktörü:
2.28
Beklenen getiri:
5.04 EUR
Ortalama kâr:
11.45 EUR
Ortalama zarar:
-18.04 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-62.14 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-62.14 EUR (2)
Aylık büyüme:
35.68%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 EUR
Maksimum:
62.14 EUR (8.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.34% (62.17 EUR)
Varlığa göre:
5.71% (42.95 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#Japan225 8
GOLD 7
EURUSD 7
#US2000 5
#Germany40 5
#UK100 4
#US30 3
#Euro50 3
#USNDAQ100 2
#USSPX500 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#Japan225 68
GOLD -18
EURUSD -10
#US2000 41
#Germany40 25
#UK100 36
#US30 55
#Euro50 25
#USNDAQ100 20
#USSPX500 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#Japan225 135K
GOLD -4.2K
EURUSD -102
#US2000 8.3K
#Germany40 19K
#UK100 14K
#US30 67K
#Euro50 11K
#USNDAQ100 21K
#USSPX500 11K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.54 EUR
En kötü işlem: -40 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +50.04 EUR
Maksimum ardışık zarar: -62.14 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
5.00 × 1
FxPro-MT5
6.08 × 3452
Tradelevate Quant Algo

Bu strateji, hisse senedi endeksleri, emtialar ve döviz çiftlerinde yüksek olasılıklı dönüş noktalarını tespit etmek için tasarlanmış gelişmiş kantitatif analizlere dayanmaktadır.

  • Nicelikten çok nitelik – sistem haftada yalnızca birkaç kez işlem yapar ve hassas girişlere odaklanır.

  • Risk odaklı yaklaşım – sıkı para yönetimi sayesinde maruziyet en aza indirilir ve geri çekilmeler kontrol altında tutulur.

  • Veri odaklı avantaj – sinyaller istatistiksel analizlerle desteklenir ve geniş bir tarihsel veri havuzu üzerinde test edilmiştir; böylece en yüksek doğrulukla kısa vadeli dönüş noktalarını yakalamayı hedefler.

  • Sürekli uzman takibi – sistem, uzman ekibimiz tarafından devamlı olarak izlenmektedir.

İster istikrarlı büyüme arıyor olun, ister güvenilir bir çeşitlendirme aracı, Tradelevate Quant Algo sermaye korumasına güçlü bir vurgu yapan disiplinli ve şeffaf bir ticaret yaklaşımı sunar.

Yatırım risk içerir; anaparanın kaybı da dahil olmak üzere. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Tüm yatırımlar belirsizlik taşır; bu nedenle yatırımcılar karar vermeden önce kendi risk toleranslarını, finansal durumlarını ve yatırım hedeflerini dikkatle değerlendirmelidir.


İnceleme yok
2025.09.18 03:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 09:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 09:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tradelevate
Ayda 100 USD
36%
0
0
USD
880
EUR
4
26%
46
78%
83%
2.28
5.04
EUR
8%
1:200
