SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Tradelevate
Panagiotis Polyviou

Tradelevate

Panagiotis Polyviou
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
FxPro-MT5 Live02
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45
Bénéfice trades:
35 (77.77%)
Perte trades:
10 (22.22%)
Meilleure transaction:
55.54 EUR
Pire transaction:
-39.89 EUR
Bénéfice brut:
397.66 EUR (406 272 pips)
Perte brute:
-180.41 EUR (125 029 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (50.04 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
100.17 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
83.39%
Charge de dépôt maximale:
10.91%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.50
Longs trades:
24 (53.33%)
Courts trades:
21 (46.67%)
Facteur de profit:
2.20
Rendement attendu:
4.83 EUR
Bénéfice moyen:
11.36 EUR
Perte moyenne:
-18.04 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-62.14 EUR)
Perte consécutive maximale:
-62.14 EUR (2)
Croissance mensuelle:
33.48%
Algo trading:
26%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 EUR
Maximal:
62.14 EUR (8.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.34% (62.17 EUR)
Par fonds propres:
5.71% (42.95 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#Japan225 8
GOLD 7
EURUSD 6
#US2000 5
#Germany40 5
#UK100 4
#US30 3
#Euro50 3
#USNDAQ100 2
#USSPX500 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#Japan225 68
GOLD -18
EURUSD -26
#US2000 41
#Germany40 25
#UK100 36
#US30 55
#Euro50 25
#USNDAQ100 20
#USSPX500 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#Japan225 135K
GOLD -4.2K
EURUSD -452
#US2000 8.3K
#Germany40 19K
#UK100 14K
#US30 67K
#Euro50 11K
#USNDAQ100 21K
#USSPX500 11K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +55.54 EUR
Pire transaction: -40 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +50.04 EUR
Perte consécutive maximale: -62.14 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5 Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro
5.00 × 1
FxPro-MT5
6.08 × 3445
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Tradelevate Quant Algo

Cette stratégie repose sur des analyses quantitatives avancées, conçues pour détecter des points de retournement à forte probabilité sur les indices boursiers, les matières premières et les paires de devises.

  • La qualité avant la quantité – le système ne réalise que quelques transactions par semaine, en se concentrant sur des points d’entrée précis.

  • Approche axée sur le risque – une gestion stricte du capital permet de minimiser l’exposition et de maintenir les drawdowns sous contrôle.

  • Avantage fondé sur les données – les signaux sont étayés par des analyses statistiques et testés sur un large ensemble de données historiques, dans le but de capter les retournements de court terme avec la plus grande précision possible.

  • Surveillance continue – le système est suivi en permanence par notre équipe d’experts.

Que vous recherchiez une croissance régulière ou un outil fiable de diversification, Tradelevate Quant Algo propose une approche de trading disciplinée et transparente, mettant fortement l’accent sur la protection du capital.

Investir comporte des risques, y compris la perte possible du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Tout investissement comporte des incertitudes ; les investisseurs doivent examiner attentivement leur tolérance au risque, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement avant de prendre une décision.


Aucun avis
2025.09.18 03:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 09:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 09:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Tradelevate
100 USD par mois
33%
0
0
USD
866
EUR
4
26%
45
77%
83%
2.20
4.83
EUR
8%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.