📊 Premium İşlem Sinyalleri – Tutarlı Büyüme ve Kârlar için Tasarlandı.

🔹 Strateji ve Yaklaşım

Sinyallerimiz, temel analizleri Hacim VSA, Bollinger Bantları ve RSI gibi güçlü teknik araçlarla birleştirerek yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirler.





🔹 Risk Yönetimi

Zarar Durdur ve İşlem Durdur: Daha iyi kontrol için manuel hassasiyetle uygulanır.





Çekiş Kontrolü: Çekiş seviyesini %21 içinde tutmayı hedefliyoruz, ancak nadir durumlarda (özellikle Altın ve Gümüş) %30'a kadar çıkabilir.

⚠️ Abone olmadan önce lütfen risk toleransınızı değerlendirin.





🔹 Kapsanan Piyasalar

Şunlarda çeşitlendirilmiş işlem sinyalleri sunuyoruz:

✅ Hisse Senedi Endeksleri

✅ Ham Petrol

✅ Forex (Majör Pariteler)

✅ Altın ve Gümüş





🔹 Aracı Kurum ve Uyumluluk

Sorunsuz işlem sağlamak ve tutarsızlıkları önlemek için:





👉 Önerilen Aracı Kurum:









💰 Hesap Kurulumu:

Ana hesap bakiyesi: 500$.





İki bağlantılı strateji:





Düşük Riskli Hesap: Pozisyon büyüklüğünün 1/6'sını kullanır (muhafazakar yatırımcılar için uygundur).





Orta Riskli Hesap: Pozisyon büyüklüğünün yarısını kullanır (daha yüksek riskle daha yüksek getiriler için).





📌 Öneri: Lot büyüklüğünüzü kişisel risk toleransınıza göre ayarlayın.





✨ Bugün abone olun ve tutarlı, şeffaf ve disiplinli sinyaller için işlem yolculuğuma katılın!





çene

⚠️ Önemli Uyarı ⚠️

Alım satım yapmak önemli riskler içerir. Sinyallerime abone olan veya onları takip eden herkes, bunu kendi sorumluluğunda yapar.





👉 Karşılaşabileceğiniz herhangi bir finansal kazanç veya kayıptan sorumlu değilim.

👉 Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

👉 Lütfen yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla işlem yapın.





Sinyallerimi takip ederek, tüm kâr ve zararların yalnızca sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş olursunuz.