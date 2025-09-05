SinyallerBölümler
Ahmed Noorul Mustafa Suhawardy

Moonpips

Ahmed Noorul Mustafa Suhawardy
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
116 (63.38%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (36.61%)
En iyi işlem:
45.28 USD
En kötü işlem:
-26.62 USD
Brüt kâr:
567.93 USD (129 486 pips)
Brüt zarar:
-461.75 USD (100 374 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (84.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
84.80 USD (12)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
23.88%
Maks. mevduat yükü:
22.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
123 (67.21%)
Satış işlemleri:
60 (32.79%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
4.90 USD
Ortalama zarar:
-6.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-21.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.17 USD (3)
Aylık büyüme:
22.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.51 USD
Maksimum:
132.31 USD (21.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.33% (132.29 USD)
Varlığa göre:
14.41% (77.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 113
EURUSD 19
.USTECHCash 8
WTI 7
USDCHF 5
EURGBP 4
AMZN 4
USDJPY 4
GBPCAD 4
NZDJPY 3
NVDA 2
GBPJPY 2
EURJPY 2
.US30Cash 2
USDCAD 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -75
EURUSD 48
.USTECHCash 0
WTI 3
USDCHF 36
EURGBP 11
AMZN 28
USDJPY 34
GBPCAD 21
NZDJPY -5
NVDA -26
GBPJPY 27
EURJPY 4
.US30Cash 8
USDCAD -10
AUDUSD 5
AUDCAD 4
NZDCAD -6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
EURUSD 1.5K
.USTECHCash -353
WTI 33
USDCHF 518
EURGBP 111
AMZN 1.3K
USDJPY 854
GBPCAD 1.1K
NZDJPY -332
NVDA -841
GBPJPY 952
EURJPY 138
.US30Cash 694
USDCAD -123
AUDUSD 176
AUDCAD 198
NZDCAD -260
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.28 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +84.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.18 × 22
ICTrading-MT5-4
0.34 × 38
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.77 × 13
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 5
Exness-MT5Real8
1.16 × 83
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real7
1.22 × 23
FusionMarkets-Live
1.25 × 20
ICMarketsEU-MT5-2
1.27 × 51
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 850
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
GMI3-Real
2.00 × 6
FPMarkets-Live
2.14 × 21
ICMarketsSC-MT5
2.35 × 1355
60 daha fazla...
📊 Premium İşlem Sinyalleri – Tutarlı Büyüme ve Kârlar için Tasarlandı.
🔹 Strateji ve Yaklaşım
Sinyallerimiz, temel analizleri Hacim VSA, Bollinger Bantları ve RSI gibi güçlü teknik araçlarla birleştirerek yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirler.

🔹 Risk Yönetimi
Zarar Durdur ve İşlem Durdur: Daha iyi kontrol için manuel hassasiyetle uygulanır.

Çekiş Kontrolü: Çekiş seviyesini %21 içinde tutmayı hedefliyoruz, ancak nadir durumlarda (özellikle Altın ve Gümüş) %30'a kadar çıkabilir.
⚠️ Abone olmadan önce lütfen risk toleransınızı değerlendirin.

🔹 Kapsanan Piyasalar
Şunlarda çeşitlendirilmiş işlem sinyalleri sunuyoruz:
✅ Hisse Senedi Endeksleri
✅ Ham Petrol
✅ Forex (Majör Pariteler)
✅ Altın ve Gümüş

🔹 Aracı Kurum ve Uyumluluk
Sorunsuz işlem sağlamak ve tutarsızlıkları önlemek için:

👉 Önerilen Aracı Kurum:


💰 Hesap Kurulumu:
Ana hesap bakiyesi: 500$.

İki bağlantılı strateji:

Düşük Riskli Hesap: Pozisyon büyüklüğünün 1/6'sını kullanır (muhafazakar yatırımcılar için uygundur).

Orta Riskli Hesap: Pozisyon büyüklüğünün yarısını kullanır (daha yüksek riskle daha yüksek getiriler için).

📌 Öneri: Lot büyüklüğünüzü kişisel risk toleransınıza göre ayarlayın.

✨ Bugün abone olun ve tutarlı, şeffaf ve disiplinli sinyaller için işlem yolculuğuma katılın!

çene
⚠️ Önemli Uyarı ⚠️
Alım satım yapmak önemli riskler içerir. Sinyallerime abone olan veya onları takip eden herkes, bunu kendi sorumluluğunda yapar.

👉 Karşılaşabileceğiniz herhangi bir finansal kazanç veya kayıptan sorumlu değilim.
👉 Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.
👉 Lütfen yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla işlem yapın.

Sinyallerimi takip ederek, tüm kâr ve zararların yalnızca sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş olursunuz.
İnceleme yok
2025.09.24 21:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 20:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Moonpips
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
556
USD
6
0%
183
63%
24%
1.22
0.58
USD
23%
1:500
