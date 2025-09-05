- Büyüme
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
116 (63.38%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (36.61%)
En iyi işlem:
45.28 USD
En kötü işlem:
-26.62 USD
Brüt kâr:
567.93 USD (129 486 pips)
Brüt zarar:
-461.75 USD (100 374 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (84.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
84.80 USD (12)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
23.88%
Maks. mevduat yükü:
22.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
123 (67.21%)
Satış işlemleri:
60 (32.79%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
4.90 USD
Ortalama zarar:
-6.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-21.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.17 USD (3)
Aylık büyüme:
22.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.51 USD
Maksimum:
132.31 USD (21.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.33% (132.29 USD)
Varlığa göre:
14.41% (77.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|113
|EURUSD
|19
|.USTECHCash
|8
|WTI
|7
|USDCHF
|5
|EURGBP
|4
|AMZN
|4
|USDJPY
|4
|GBPCAD
|4
|NZDJPY
|3
|NVDA
|2
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|2
|.US30Cash
|2
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-75
|EURUSD
|48
|.USTECHCash
|0
|WTI
|3
|USDCHF
|36
|EURGBP
|11
|AMZN
|28
|USDJPY
|34
|GBPCAD
|21
|NZDJPY
|-5
|NVDA
|-26
|GBPJPY
|27
|EURJPY
|4
|.US30Cash
|8
|USDCAD
|-10
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|-6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|23K
|EURUSD
|1.5K
|.USTECHCash
|-353
|WTI
|33
|USDCHF
|518
|EURGBP
|111
|AMZN
|1.3K
|USDJPY
|854
|GBPCAD
|1.1K
|NZDJPY
|-332
|NVDA
|-841
|GBPJPY
|952
|EURJPY
|138
|.US30Cash
|694
|USDCAD
|-123
|AUDUSD
|176
|AUDCAD
|198
|NZDCAD
|-260
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.28 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +84.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.18 × 22
|
ICTrading-MT5-4
|0.34 × 38
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.77 × 13
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|1.16 × 83
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real7
|1.22 × 23
|
FusionMarkets-Live
|1.25 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.27 × 51
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 850
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|2.14 × 21
|
ICMarketsSC-MT5
|2.35 × 1355
📊 Premium İşlem Sinyalleri – Tutarlı Büyüme ve Kârlar için Tasarlandı.
🔹 Strateji ve Yaklaşım
Sinyallerimiz, temel analizleri Hacim VSA, Bollinger Bantları ve RSI gibi güçlü teknik araçlarla birleştirerek yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirler.
🔹 Risk Yönetimi
Zarar Durdur ve İşlem Durdur: Daha iyi kontrol için manuel hassasiyetle uygulanır.
Çekiş Kontrolü: Çekiş seviyesini %21 içinde tutmayı hedefliyoruz, ancak nadir durumlarda (özellikle Altın ve Gümüş) %30'a kadar çıkabilir.
⚠️ Abone olmadan önce lütfen risk toleransınızı değerlendirin.
🔹 Kapsanan Piyasalar
Şunlarda çeşitlendirilmiş işlem sinyalleri sunuyoruz:
✅ Hisse Senedi Endeksleri
✅ Ham Petrol
✅ Forex (Majör Pariteler)
✅ Altın ve Gümüş
🔹 Aracı Kurum ve Uyumluluk
Sorunsuz işlem sağlamak ve tutarsızlıkları önlemek için:
👉 Önerilen Aracı Kurum:
💰 Hesap Kurulumu:
Ana hesap bakiyesi: 500$.
İki bağlantılı strateji:
Düşük Riskli Hesap: Pozisyon büyüklüğünün 1/6'sını kullanır (muhafazakar yatırımcılar için uygundur).
Orta Riskli Hesap: Pozisyon büyüklüğünün yarısını kullanır (daha yüksek riskle daha yüksek getiriler için).
📌 Öneri: Lot büyüklüğünüzü kişisel risk toleransınıza göre ayarlayın.
✨ Bugün abone olun ve tutarlı, şeffaf ve disiplinli sinyaller için işlem yolculuğuma katılın!
çene
⚠️ Önemli Uyarı ⚠️
Alım satım yapmak önemli riskler içerir. Sinyallerime abone olan veya onları takip eden herkes, bunu kendi sorumluluğunda yapar.
👉 Karşılaşabileceğiniz herhangi bir finansal kazanç veya kayıptan sorumlu değilim.
👉 Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.
👉 Lütfen yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla işlem yapın.
Sinyallerimi takip ederek, tüm kâr ve zararların yalnızca sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş olursunuz.
