📊 Signaux de trading premium – Conçus pour une croissance et des profits constants.

🔹 Stratégie et approche

Nos signaux combinent l'analyse fondamentale avec des outils techniques performants tels que le Volume VSA, les bandes de Bollinger et le RSI pour identifier les opportunités de trading à forte probabilité.





🔹 Gestion des risques

Stop Loss et Stop Trading : Exécution manuelle précise pour un meilleur contrôle.





Contrôle du drawdown : Notre objectif est de maintenir le drawdown à 21 %, mais dans de rares cas (notamment pour l'or et l'argent), il peut atteindre 30 %.

⚠️ Veuillez évaluer votre tolérance au risque avant de souscrire.





🔹 Marchés couverts

Nous fournissons des signaux de trading diversifiés sur :

✅ Indices boursiers

✅ Pétrole brut

✅ Forex (paires majeures)

✅ Or et argent





🔹 Courtier et compatibilité

Pour garantir une exécution fluide et éviter les écarts :





👉 Courtier recommandé :









💰 Configuration du compte :

Solde du compte principal : 500 $.





Deux stratégies associées :





Compte à faible risque : Utilise 1/6 de la taille de la position (idéal pour les traders prudents).





Compte à risque modéré : Utilise la moitié de la taille de la position (pour des rendements plus élevés avec un risque plus élevé).





📌 Recommandation : Ajustez la taille de votre lot en fonction de votre tolérance au risque.





✨ Abonnez-vous dès aujourd'hui et rejoignez mon parcours de trading pour des signaux cohérents, transparents et rigoureux ! Menton

⚠️ Avertissement important ⚠️

Le trading comporte des risques importants. Toute personne qui s'abonne ou suit mes signaux le fait à ses propres risques.





👉 Je ne suis pas responsable des gains ou pertes financiers que vous pourriez subir.

👉 Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

👉 Veuillez ne trader qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.





En suivant mes signaux, vous reconnaissez que tous les profits et pertes relèvent de votre seule responsabilité.