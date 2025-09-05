- Croissance
Trades:
182
Bénéfice trades:
115 (63.18%)
Perte trades:
67 (36.81%)
Meilleure transaction:
45.28 USD
Pire transaction:
-26.62 USD
Bénéfice brut:
563.80 USD (129 347 pips)
Perte brute:
-461.75 USD (100 374 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (84.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
84.80 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
23.88%
Charge de dépôt maximale:
22.87%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.77
Longs trades:
122 (67.03%)
Courts trades:
60 (32.97%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.56 USD
Bénéfice moyen:
4.90 USD
Perte moyenne:
-6.89 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-21.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-55.17 USD (3)
Croissance mensuelle:
21.68%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.51 USD
Maximal:
132.31 USD (21.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.33% (132.29 USD)
Par fonds propres:
14.41% (77.58 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|113
|EURUSD
|18
|.USTECHCash
|8
|WTI
|7
|USDCHF
|5
|EURGBP
|4
|AMZN
|4
|USDJPY
|4
|GBPCAD
|4
|NZDJPY
|3
|NVDA
|2
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|2
|.US30Cash
|2
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-75
|EURUSD
|44
|.USTECHCash
|0
|WTI
|3
|USDCHF
|36
|EURGBP
|11
|AMZN
|28
|USDJPY
|34
|GBPCAD
|21
|NZDJPY
|-5
|NVDA
|-26
|GBPJPY
|27
|EURJPY
|4
|.US30Cash
|8
|USDCAD
|-10
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|-6
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|23K
|EURUSD
|1.4K
|.USTECHCash
|-353
|WTI
|33
|USDCHF
|518
|EURGBP
|111
|AMZN
|1.3K
|USDJPY
|854
|GBPCAD
|1.1K
|NZDJPY
|-332
|NVDA
|-841
|GBPJPY
|952
|EURJPY
|138
|.US30Cash
|694
|USDCAD
|-123
|AUDUSD
|176
|AUDCAD
|198
|NZDCAD
|-260
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +45.28 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +84.80 USD
Perte consécutive maximale: -21.31 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
📊 Signaux de trading premium – Conçus pour une croissance et des profits constants.
🔹 Stratégie et approche
Nos signaux combinent l'analyse fondamentale avec des outils techniques performants tels que le Volume VSA, les bandes de Bollinger et le RSI pour identifier les opportunités de trading à forte probabilité.
🔹 Gestion des risques
Stop Loss et Stop Trading : Exécution manuelle précise pour un meilleur contrôle.
Contrôle du drawdown : Notre objectif est de maintenir le drawdown à 21 %, mais dans de rares cas (notamment pour l'or et l'argent), il peut atteindre 30 %.
⚠️ Veuillez évaluer votre tolérance au risque avant de souscrire.
🔹 Marchés couverts
Nous fournissons des signaux de trading diversifiés sur :
✅ Indices boursiers
✅ Pétrole brut
✅ Forex (paires majeures)
✅ Or et argent
🔹 Courtier et compatibilité
Pour garantir une exécution fluide et éviter les écarts :
👉 Courtier recommandé :
💰 Configuration du compte :
Solde du compte principal : 500 $.
Deux stratégies associées :
Compte à faible risque : Utilise 1/6 de la taille de la position (idéal pour les traders prudents).
Compte à risque modéré : Utilise la moitié de la taille de la position (pour des rendements plus élevés avec un risque plus élevé).
📌 Recommandation : Ajustez la taille de votre lot en fonction de votre tolérance au risque.
✨ Abonnez-vous dès aujourd'hui et rejoignez mon parcours de trading pour des signaux cohérents, transparents et rigoureux ! Menton
⚠️ Avertissement important ⚠️
Le trading comporte des risques importants. Toute personne qui s'abonne ou suit mes signaux le fait à ses propres risques.
👉 Je ne suis pas responsable des gains ou pertes financiers que vous pourriez subir.
👉 Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
👉 Veuillez ne trader qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
En suivant mes signaux, vous reconnaissez que tous les profits et pertes relèvent de votre seule responsabilité.
Aucun avis
