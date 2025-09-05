SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Moonpips
Ahmed Noorul Mustafa Suhawardy

Moonpips

Ahmed Noorul Mustafa Suhawardy
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
182
Bénéfice trades:
115 (63.18%)
Perte trades:
67 (36.81%)
Meilleure transaction:
45.28 USD
Pire transaction:
-26.62 USD
Bénéfice brut:
563.80 USD (129 347 pips)
Perte brute:
-461.75 USD (100 374 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (84.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
84.80 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
23.88%
Charge de dépôt maximale:
22.87%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.77
Longs trades:
122 (67.03%)
Courts trades:
60 (32.97%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.56 USD
Bénéfice moyen:
4.90 USD
Perte moyenne:
-6.89 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-21.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-55.17 USD (3)
Croissance mensuelle:
21.68%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.51 USD
Maximal:
132.31 USD (21.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.33% (132.29 USD)
Par fonds propres:
14.41% (77.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 113
EURUSD 18
.USTECHCash 8
WTI 7
USDCHF 5
EURGBP 4
AMZN 4
USDJPY 4
GBPCAD 4
NZDJPY 3
NVDA 2
GBPJPY 2
EURJPY 2
.US30Cash 2
USDCAD 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -75
EURUSD 44
.USTECHCash 0
WTI 3
USDCHF 36
EURGBP 11
AMZN 28
USDJPY 34
GBPCAD 21
NZDJPY -5
NVDA -26
GBPJPY 27
EURJPY 4
.US30Cash 8
USDCAD -10
AUDUSD 5
AUDCAD 4
NZDCAD -6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
EURUSD 1.4K
.USTECHCash -353
WTI 33
USDCHF 518
EURGBP 111
AMZN 1.3K
USDJPY 854
GBPCAD 1.1K
NZDJPY -332
NVDA -841
GBPJPY 952
EURJPY 138
.US30Cash 694
USDCAD -123
AUDUSD 176
AUDCAD 198
NZDCAD -260
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.28 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +84.80 USD
Perte consécutive maximale: -21.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.18 × 22
ICTrading-MT5-4
0.34 × 38
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.77 × 13
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 5
Exness-MT5Real8
1.16 × 83
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real7
1.22 × 23
FusionMarkets-Live
1.25 × 20
ICMarketsEU-MT5-2
1.27 × 51
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 850
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
GMI3-Real
2.00 × 6
FPMarkets-Live
2.14 × 21
ICMarketsSC-MT5
2.35 × 1355
60 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
📊 Signaux de trading premium – Conçus pour une croissance et des profits constants.
🔹 Stratégie et approche
Nos signaux combinent l'analyse fondamentale avec des outils techniques performants tels que le Volume VSA, les bandes de Bollinger et le RSI pour identifier les opportunités de trading à forte probabilité.

🔹 Gestion des risques
Stop Loss et Stop Trading : Exécution manuelle précise pour un meilleur contrôle.

Contrôle du drawdown : Notre objectif est de maintenir le drawdown à 21 %, mais dans de rares cas (notamment pour l'or et l'argent), il peut atteindre 30 %.
⚠️ Veuillez évaluer votre tolérance au risque avant de souscrire.

🔹 Marchés couverts
Nous fournissons des signaux de trading diversifiés sur :
✅ Indices boursiers
✅ Pétrole brut
✅ Forex (paires majeures)
✅ Or et argent

🔹 Courtier et compatibilité
Pour garantir une exécution fluide et éviter les écarts :

👉 Courtier recommandé :


💰 Configuration du compte :
Solde du compte principal : 500 $.

Deux stratégies associées :

Compte à faible risque : Utilise 1/6 de la taille de la position (idéal pour les traders prudents).

Compte à risque modéré : Utilise la moitié de la taille de la position (pour des rendements plus élevés avec un risque plus élevé).

📌 Recommandation : Ajustez la taille de votre lot en fonction de votre tolérance au risque.

✨ Abonnez-vous dès aujourd'hui et rejoignez mon parcours de trading pour des signaux cohérents, transparents et rigoureux ! Menton
⚠️ Avertissement important ⚠️
Le trading comporte des risques importants. Toute personne qui s'abonne ou suit mes signaux le fait à ses propres risques.

👉 Je ne suis pas responsable des gains ou pertes financiers que vous pourriez subir.
👉 Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
👉 Veuillez ne trader qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

En suivant mes signaux, vous reconnaissez que tous les profits et pertes relèvent de votre seule responsabilité.
Aucun avis
2025.09.24 21:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 20:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Moonpips
30 USD par mois
20%
0
0
USD
552
USD
6
0%
182
63%
24%
1.22
0.56
USD
23%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.