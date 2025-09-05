SegnaliSezioni
Moonpips
Ahmed Noorul Mustafa Suhawardy

Moonpips

Ahmed Noorul Mustafa Suhawardy
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
116 (63.38%)
Loss Trade:
67 (36.61%)
Best Trade:
45.28 USD
Worst Trade:
-26.62 USD
Profitto lordo:
567.93 USD (129 486 pips)
Perdita lorda:
-461.75 USD (100 374 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (84.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
84.80 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
23.88%
Massimo carico di deposito:
22.87%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
123 (67.21%)
Short Trade:
60 (32.79%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
4.90 USD
Perdita media:
-6.89 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-21.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.17 USD (3)
Crescita mensile:
22.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.51 USD
Massimale:
132.31 USD (21.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.33% (132.29 USD)
Per equità:
14.41% (77.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 113
EURUSD 19
.USTECHCash 8
WTI 7
USDCHF 5
EURGBP 4
AMZN 4
USDJPY 4
GBPCAD 4
NZDJPY 3
NVDA 2
GBPJPY 2
EURJPY 2
.US30Cash 2
USDCAD 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -75
EURUSD 48
.USTECHCash 0
WTI 3
USDCHF 36
EURGBP 11
AMZN 28
USDJPY 34
GBPCAD 21
NZDJPY -5
NVDA -26
GBPJPY 27
EURJPY 4
.US30Cash 8
USDCAD -10
AUDUSD 5
AUDCAD 4
NZDCAD -6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
EURUSD 1.5K
.USTECHCash -353
WTI 33
USDCHF 518
EURGBP 111
AMZN 1.3K
USDJPY 854
GBPCAD 1.1K
NZDJPY -332
NVDA -841
GBPJPY 952
EURJPY 138
.US30Cash 694
USDCAD -123
AUDUSD 176
AUDCAD 198
NZDCAD -260
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.28 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +84.80 USD
Massima perdita consecutiva: -21.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.18 × 22
ICTrading-MT5-4
0.34 × 38
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.77 × 13
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 5
Exness-MT5Real8
1.16 × 83
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real7
1.22 × 23
FusionMarkets-Live
1.25 × 20
ICMarketsEU-MT5-2
1.27 × 51
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 850
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
GMI3-Real
2.00 × 6
FPMarkets-Live
2.14 × 21
ICMarketsSC-MT5
2.35 × 1355
60 più
📊 Segnali di trading premium: progettati per una crescita e profitti costanti.
🔹 Strategia e approccio
I nostri segnali combinano l'analisi fondamentale con potenti strumenti tecnici come Volume VSA, Bande di Bollinger e RSI per identificare opportunità di trading ad alta probabilità.

🔹 Gestione del rischio
Stop Loss e Stop Trading: eseguiti con precisione manuale per un migliore controllo.

Controllo del drawdown: miriamo a mantenere il drawdown entro il 21%, anche se in rare circostanze (soprattutto per oro e argento), può arrivare fino al 30%.
⚠️ Valuta la tua tolleranza al rischio prima di iscriverti.

🔹 Mercati coperti
Forniamo segnali di trading diversificati su:
✅ Indici azionari
✅ Petrolio greggio
✅ Forex (coppie principali)
✅ Oro e argento

🔹 Broker e compatibilità
Per garantire un'esecuzione fluida ed evitare discrepanze:

👉 Broker consigliato:


💰 Configurazione del conto:
Saldo del conto principale: $500.

Due strategie collegate:

Conto a basso rischio: utilizza 1/6 della dimensione della posizione (adatto per i trader prudenti).

Conto a rischio moderato: utilizza metà della dimensione della posizione (per rendimenti più elevati con un rischio più elevato).

📌 Consiglio: adatta la dimensione del lotto in base alla tua tolleranza al rischio personale.

✨ Iscriviti oggi stesso e unisciti al mio percorso di trading per ottenere segnali coerenti, trasparenti e disciplinati!

mento
⚠️ Importante esclusione di responsabilità ⚠️
Il trading comporta rischi significativi. Chiunque si iscriva o segua i miei segnali lo fa a proprio rischio e pericolo.

👉 Non sono responsabile per eventuali guadagni o perdite finanziarie che potresti subire.
👉 Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
👉 Fai trading solo con denaro che puoi permetterti di perdere.

Seguendo i miei segnali, riconosci che tutti i profitti e le perdite sono di tua esclusiva responsabilità.
Non ci sono recensioni
2025.09.24 21:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 20:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Moonpips
30USD al mese
21%
0
0
USD
556
USD
6
0%
183
63%
24%
1.22
0.58
USD
23%
1:500
Copia

