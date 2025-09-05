- Crescita
Trade:
183
Profit Trade:
116 (63.38%)
Loss Trade:
67 (36.61%)
Best Trade:
45.28 USD
Worst Trade:
-26.62 USD
Profitto lordo:
567.93 USD (129 486 pips)
Perdita lorda:
-461.75 USD (100 374 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (84.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
84.80 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
23.88%
Massimo carico di deposito:
22.87%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
123 (67.21%)
Short Trade:
60 (32.79%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
4.90 USD
Perdita media:
-6.89 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-21.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.17 USD (3)
Crescita mensile:
22.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.51 USD
Massimale:
132.31 USD (21.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.33% (132.29 USD)
Per equità:
14.41% (77.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|113
|EURUSD
|19
|.USTECHCash
|8
|WTI
|7
|USDCHF
|5
|EURGBP
|4
|AMZN
|4
|USDJPY
|4
|GBPCAD
|4
|NZDJPY
|3
|NVDA
|2
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|2
|.US30Cash
|2
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-75
|EURUSD
|48
|.USTECHCash
|0
|WTI
|3
|USDCHF
|36
|EURGBP
|11
|AMZN
|28
|USDJPY
|34
|GBPCAD
|21
|NZDJPY
|-5
|NVDA
|-26
|GBPJPY
|27
|EURJPY
|4
|.US30Cash
|8
|USDCAD
|-10
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|-6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|EURUSD
|1.5K
|.USTECHCash
|-353
|WTI
|33
|USDCHF
|518
|EURGBP
|111
|AMZN
|1.3K
|USDJPY
|854
|GBPCAD
|1.1K
|NZDJPY
|-332
|NVDA
|-841
|GBPJPY
|952
|EURJPY
|138
|.US30Cash
|694
|USDCAD
|-123
|AUDUSD
|176
|AUDCAD
|198
|NZDCAD
|-260
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.28 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +84.80 USD
Massima perdita consecutiva: -21.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.18 × 22
|
ICTrading-MT5-4
|0.34 × 38
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.77 × 13
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|1.16 × 83
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real7
|1.22 × 23
|
FusionMarkets-Live
|1.25 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.27 × 51
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 850
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|2.14 × 21
|
ICMarketsSC-MT5
|2.35 × 1355
📊 Segnali di trading premium: progettati per una crescita e profitti costanti.
🔹 Strategia e approccio
I nostri segnali combinano l'analisi fondamentale con potenti strumenti tecnici come Volume VSA, Bande di Bollinger e RSI per identificare opportunità di trading ad alta probabilità.
🔹 Gestione del rischio
Stop Loss e Stop Trading: eseguiti con precisione manuale per un migliore controllo.
Controllo del drawdown: miriamo a mantenere il drawdown entro il 21%, anche se in rare circostanze (soprattutto per oro e argento), può arrivare fino al 30%.
⚠️ Valuta la tua tolleranza al rischio prima di iscriverti.
🔹 Mercati coperti
Forniamo segnali di trading diversificati su:
✅ Indici azionari
✅ Petrolio greggio
✅ Forex (coppie principali)
✅ Oro e argento
🔹 Broker e compatibilità
Per garantire un'esecuzione fluida ed evitare discrepanze:
👉 Broker consigliato:
💰 Configurazione del conto:
Saldo del conto principale: $500.
Due strategie collegate:
Conto a basso rischio: utilizza 1/6 della dimensione della posizione (adatto per i trader prudenti).
Conto a rischio moderato: utilizza metà della dimensione della posizione (per rendimenti più elevati con un rischio più elevato).
📌 Consiglio: adatta la dimensione del lotto in base alla tua tolleranza al rischio personale.
✨ Iscriviti oggi stesso e unisciti al mio percorso di trading per ottenere segnali coerenti, trasparenti e disciplinati!
⚠️ Importante esclusione di responsabilità ⚠️
Il trading comporta rischi significativi. Chiunque si iscriva o segua i miei segnali lo fa a proprio rischio e pericolo.
👉 Non sono responsabile per eventuali guadagni o perdite finanziarie che potresti subire.
👉 Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
👉 Fai trading solo con denaro che puoi permetterti di perdere.
Seguendo i miei segnali, riconosci che tutti i profitti e le perdite sono di tua esclusiva responsabilità.
