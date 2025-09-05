- Büyüme
İşlemler:
605
Kârla kapanan işlemler:
595 (98.34%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (1.65%)
En iyi işlem:
21.09 USD
En kötü işlem:
-170.10 USD
Brüt kâr:
2 307.26 USD (223 354 pips)
Brüt zarar:
-321.83 USD (12 254 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
156 (576.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
576.60 USD (156)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
79.47%
Maks. mevduat yükü:
1.81%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
130
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
11.67
Alış işlemleri:
602 (99.50%)
Satış işlemleri:
3 (0.50%)
Kâr faktörü:
7.17
Beklenen getiri:
3.28 USD
Ortalama kâr:
3.88 USD
Ortalama zarar:
-32.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-49.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-170.10 USD (1)
Aylık büyüme:
32.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
170.10 USD (16.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.88% (26.53 USD)
Varlığa göre:
7.54% (485.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|595
|XAGUSD
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.9K
|XAGUSD
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|210K
|XAGUSD
|736
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 34
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
Slow but sure
İnceleme yok
