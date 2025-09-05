- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
605
Profit Trade:
595 (98.34%)
Loss Trade:
10 (1.65%)
Best Trade:
21.09 USD
Worst Trade:
-170.10 USD
Profitto lordo:
2 307.26 USD (223 354 pips)
Perdita lorda:
-321.83 USD (12 254 pips)
Vincite massime consecutive:
156 (576.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
576.60 USD (156)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
79.47%
Massimo carico di deposito:
1.81%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
131
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
11.67
Long Trade:
602 (99.50%)
Short Trade:
3 (0.50%)
Fattore di profitto:
7.17
Profitto previsto:
3.28 USD
Profitto medio:
3.88 USD
Perdita media:
-32.18 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-49.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-170.10 USD (1)
Crescita mensile:
32.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
170.10 USD (16.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.88% (26.53 USD)
Per equità:
7.54% (485.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|595
|XAGUSD
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|XAGUSD
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|210K
|XAGUSD
|736
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.09 USD
Worst Trade: -170 USD
Vincite massime consecutive: 156
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +576.60 USD
Massima perdita consecutiva: -49.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 34
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
69 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Slow but sure
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
6
0%
605
98%
79%
7.16
3.28
USD
USD
19%
1:500