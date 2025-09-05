SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / The Iron Man
Gudellis Suwanto

The Iron Man

Gudellis Suwanto
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
FBS-Real-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
605
Profit Trade:
595 (98.34%)
Loss Trade:
10 (1.65%)
Best Trade:
21.09 USD
Worst Trade:
-170.10 USD
Profitto lordo:
2 307.26 USD (223 354 pips)
Perdita lorda:
-321.83 USD (12 254 pips)
Vincite massime consecutive:
156 (576.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
576.60 USD (156)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
79.47%
Massimo carico di deposito:
1.81%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
131
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
11.67
Long Trade:
602 (99.50%)
Short Trade:
3 (0.50%)
Fattore di profitto:
7.17
Profitto previsto:
3.28 USD
Profitto medio:
3.88 USD
Perdita media:
-32.18 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-49.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-170.10 USD (1)
Crescita mensile:
32.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
170.10 USD (16.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.88% (26.53 USD)
Per equità:
7.54% (485.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 595
XAGUSD 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.9K
XAGUSD 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 210K
XAGUSD 736
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.09 USD
Worst Trade: -170 USD
Vincite massime consecutive: 156
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +576.60 USD
Massima perdita consecutiva: -49.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-8
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 34
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 4
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
69 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Slow but sure
Non ci sono recensioni
2025.10.06 06:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 05:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 04:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 03:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 02:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 01:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.10 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 04:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 04:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 03:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The Iron Man
30USD al mese
6%
0
0
USD
7K
USD
6
0%
605
98%
79%
7.16
3.28
USD
19%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.