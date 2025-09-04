SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Portfolio BOT AlphaGold for XAUUSD
Mikulas Kyjovsky

Portfolio BOT AlphaGold for XAUUSD

Mikulas Kyjovsky
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 47%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
65 (89.04%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (10.96%)
En iyi işlem:
118.86 EUR
En kötü işlem:
-747.72 EUR
Brüt kâr:
1 289.65 EUR (21 107 pips)
Brüt zarar:
-903.45 EUR (10 534 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (330.91 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
330.91 EUR (24)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
16.16%
Maks. mevduat yükü:
75.14%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
72 (98.63%)
Satış işlemleri:
1 (1.37%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
5.29 EUR
Ortalama kâr:
19.84 EUR
Ortalama zarar:
-112.93 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-747.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-747.72 EUR (1)
Aylık büyüme:
-8.59%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 EUR
Maksimum:
748.01 EUR (53.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.57% (748.05 EUR)
Varlığa göre:
55.57% (775.84 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 440
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +118.86 EUR
En kötü işlem: -748 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +330.91 EUR
Maksimum ardışık zarar: -747.72 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
3.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
10.67 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
12.20 × 90
FusionMarkets-Live
13.53 × 17
Exness-MT5Real6
14.00 × 1
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real38
18.91 × 108
Earnex-Trade
21.19 × 68
Signals from a real account where all EAs from the AlphaGold portfolio for XAUUSD are deployed.


İnceleme yok
2025.10.17 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 00:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 00:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 00:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 23:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 17:45
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 05:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 05:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 04:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 02:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 03:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.15 03:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 18:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 18:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Portfolio BOT AlphaGold for XAUUSD
Ayda 30 USD
47%
0
0
USD
1.7K
EUR
7
83%
73
89%
16%
1.42
5.29
EUR
56%
1:100
Kopyala

