- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
65 (89.04%)
Loss Trade:
8 (10.96%)
Best Trade:
118.86 EUR
Worst Trade:
-747.72 EUR
Profitto lordo:
1 289.65 EUR (21 107 pips)
Perdita lorda:
-903.45 EUR (10 534 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (330.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
330.91 EUR (24)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
16.16%
Massimo carico di deposito:
75.14%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
72 (98.63%)
Short Trade:
1 (1.37%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
5.29 EUR
Profitto medio:
19.84 EUR
Perdita media:
-112.93 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-747.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-747.72 EUR (1)
Crescita mensile:
-8.59%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 EUR
Massimale:
748.01 EUR (53.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.57% (748.05 EUR)
Per equità:
55.57% (775.84 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|440
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +118.86 EUR
Worst Trade: -748 EUR
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +330.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -747.72 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|1.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.67 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.20 × 90
|
FusionMarkets-Live
|13.53 × 17
|
Exness-MT5Real6
|14.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|18.91 × 108
|
Earnex-Trade
|21.19 × 68
Signals from a real account where all EAs from the AlphaGold portfolio for XAUUSD are deployed.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
47%
0
0
USD
USD
1.7K
EUR
EUR
7
83%
73
89%
16%
1.42
5.29
EUR
EUR
56%
1:100