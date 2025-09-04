SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Portfolio BOT AlphaGold for XAUUSD
Mikulas Kyjovsky

Portfolio BOT AlphaGold for XAUUSD

Mikulas Kyjovsky
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 80%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
80
Bénéfice trades:
71 (88.75%)
Perte trades:
9 (11.25%)
Meilleure transaction:
168.11 EUR
Pire transaction:
-747.72 EUR
Bénéfice brut:
1 727.73 EUR (26 286 pips)
Perte brute:
-962.84 EUR (11 194 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (330.91 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
704.39 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
16.16%
Charge de dépôt maximale:
75.14%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.02
Longs trades:
79 (98.75%)
Courts trades:
1 (1.25%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
9.56 EUR
Bénéfice moyen:
24.33 EUR
Perte moyenne:
-106.98 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-747.72 EUR)
Perte consécutive maximale:
-747.72 EUR (1)
Croissance mensuelle:
6.26%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.16 EUR
Maximal:
748.01 EUR (53.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.57% (748.05 EUR)
Par fonds propres:
55.57% (775.84 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 872
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +168.11 EUR
Pire transaction: -748 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +330.91 EUR
Perte consécutive maximale: -747.72 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
3.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
10.67 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
12.07 × 91
FusionMarkets-Live
13.53 × 17
Exness-MT5Real6
14.00 × 1
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real38
18.91 × 108
Earnex-Trade
21.19 × 68
Signals from a real account where all EAs from the AlphaGold portfolio for XAUUSD are deployed.


Aucun avis
2025.10.17 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 00:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 00:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 00:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 23:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 17:45
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 05:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 05:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 04:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 02:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 03:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.15 03:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 18:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 18:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
