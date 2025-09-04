Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real 0.00 × 1 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 1.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 3.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-4 10.67 × 100 ICMarketsSC-MT5-2 12.07 × 91 FusionMarkets-Live 13.53 × 17 Exness-MT5Real6 14.00 × 1 Exness-MT5Real2 16.69 × 13 HFMarketsSA-Live2 18.00 × 1 Exness-MT5Real38 18.91 × 108 Earnex-Trade 21.19 × 68 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou