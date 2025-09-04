- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
35 (61.40%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (38.60%)
En iyi işlem:
112.47 USD
En kötü işlem:
-63.40 USD
Brüt kâr:
607.05 USD (7 918 pips)
Brüt zarar:
-418.49 USD (5 392 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (97.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
344.51 USD (6)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
61.19%
Maks. mevduat yükü:
4.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
24 (42.11%)
Satış işlemleri:
33 (57.89%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
3.31 USD
Ortalama kâr:
17.34 USD
Ortalama zarar:
-19.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-253.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-253.92 USD (6)
Aylık büyüme:
1.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
178.28 USD
Maksimum:
275.98 USD (2.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.73% (275.98 USD)
Varlığa göre:
16.01% (1 612.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|189
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +112.47 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +97.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -253.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
3
100%
57
61%
61%
1.45
3.31
USD
USD
16%
1:500