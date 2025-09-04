- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
35 (61.40%)
Loss Trade:
22 (38.60%)
Best Trade:
112.47 USD
Worst Trade:
-63.40 USD
Profitto lordo:
607.05 USD (7 918 pips)
Perdita lorda:
-418.49 USD (5 392 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (97.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
344.51 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
59.92%
Massimo carico di deposito:
4.05%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.68
Long Trade:
24 (42.11%)
Short Trade:
33 (57.89%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
3.31 USD
Profitto medio:
17.34 USD
Perdita media:
-19.02 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-253.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-253.92 USD (6)
Crescita mensile:
1.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
178.28 USD
Massimale:
275.98 USD (2.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.73% (275.98 USD)
Per equità:
16.01% (1 612.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|189
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +112.47 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +97.70 USD
Massima perdita consecutiva: -253.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
895 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
3
100%
57
61%
60%
1.45
3.31
USD
USD
16%
1:500