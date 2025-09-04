- Büyüme
İşlemler:
227
Kârla kapanan işlemler:
119 (52.42%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (47.58%)
En iyi işlem:
2 010.87 USD
En kötü işlem:
-580.53 USD
Brüt kâr:
5 040.28 USD (1 382 132 pips)
Brüt zarar:
-4 760.95 USD (1 195 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (463.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 018.49 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
72 (31.72%)
Satış işlemleri:
155 (68.28%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
42.36 USD
Ortalama zarar:
-44.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-218.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 481.00 USD (7)
Aylık büyüme:
-14.93%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
934.19 USD
Maksimum:
1 835.83 USD (79.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.21% (86.61 USD)
Varlığa göre:
1.17% (103.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|56
|XAUUSD
|46
|ETHUSD
|46
|GBPUSD
|28
|BTCUSD
|22
|USTEC
|14
|TSLA
|11
|NKE
|3
|NVDA
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-553
|XAUUSD
|-1.8K
|ETHUSD
|1.3K
|GBPUSD
|410
|BTCUSD
|254
|USTEC
|-12
|TSLA
|784
|NKE
|-20
|NVDA
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-6.1K
|XAUUSD
|-568K
|ETHUSD
|116K
|GBPUSD
|3.0K
|BTCUSD
|441K
|USTEC
|184K
|TSLA
|18K
|NKE
|-1.2K
|NVDA
|42
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 010.87 USD
En kötü işlem: -581 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +463.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -218.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 13
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Live
|0.13 × 70
|
Ava-Real 1-MT5
|0.38 × 13
|
Exness-MT5Real8
|0.41 × 54
|
AlfaForexRU-Real
|1.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 254
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.74 × 174
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.48 × 163
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 83
|
RoboForex-ECN
|4.00 × 5
|
Exness-MT5Real15
|4.42 × 513
|
Tickmill-Live
|4.83 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|9.00 × 1
