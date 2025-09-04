SinyallerBölümler
Md Tufayel Ahamed

Trinity Trades x Hyperion

Md Tufayel Ahamed
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 32%
Exness-MT5Real15
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
227
Kârla kapanan işlemler:
119 (52.42%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (47.58%)
En iyi işlem:
2 010.87 USD
En kötü işlem:
-580.53 USD
Brüt kâr:
5 040.28 USD (1 382 132 pips)
Brüt zarar:
-4 760.95 USD (1 195 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (463.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 018.49 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
72 (31.72%)
Satış işlemleri:
155 (68.28%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
42.36 USD
Ortalama zarar:
-44.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-218.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 481.00 USD (7)
Aylık büyüme:
-14.93%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
934.19 USD
Maksimum:
1 835.83 USD (79.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.21% (86.61 USD)
Varlığa göre:
1.17% (103.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 56
XAUUSD 46
ETHUSD 46
GBPUSD 28
BTCUSD 22
USTEC 14
TSLA 11
NKE 3
NVDA 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -553
XAUUSD -1.8K
ETHUSD 1.3K
GBPUSD 410
BTCUSD 254
USTEC -12
TSLA 784
NKE -20
NVDA 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -6.1K
XAUUSD -568K
ETHUSD 116K
GBPUSD 3.0K
BTCUSD 441K
USTEC 184K
TSLA 18K
NKE -1.2K
NVDA 42
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 010.87 USD
En kötü işlem: -581 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +463.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -218.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
Opogroup-Server1
0.00 × 5
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
GoMarkets-Live
0.13 × 70
Ava-Real 1-MT5
0.38 × 13
Exness-MT5Real8
0.41 × 54
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.17 × 254
ICMarketsSC-MT5-2
1.74 × 174
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.48 × 163
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.58 × 83
RoboForex-ECN
4.00 × 5
Exness-MT5Real15
4.42 × 513
Tickmill-Live
4.83 × 36
ForexTimeFXTM-Live02
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
9.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
9.00 × 1
5 daha fazla...
Trinity Trades x Hyperion
İnceleme yok
2025.09.04 14:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.06% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
No swaps are charged on the signal account
