Signaux / MetaTrader 5 / Trinity Trades x Hyperion
Md Tufayel Ahamed

Trinity Trades x Hyperion

Md Tufayel Ahamed
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
Exness-MT5Real15
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
224
Bénéfice trades:
116 (51.78%)
Perte trades:
108 (48.21%)
Meilleure transaction:
2 010.87 USD
Pire transaction:
-580.53 USD
Bénéfice brut:
5 029.06 USD (1 371 208 pips)
Perte brute:
-4 760.95 USD (1 195 262 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (463.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 018.49 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.93%
Dernier trade:
59 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
69 (30.80%)
Courts trades:
155 (69.20%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
1.20 USD
Bénéfice moyen:
43.35 USD
Perte moyenne:
-44.08 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-218.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 481.00 USD (7)
Croissance mensuelle:
-15.08%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
934.19 USD
Maximal:
1 835.83 USD (79.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.21% (86.61 USD)
Par fonds propres:
1.17% (103.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 56
XAUUSD 45
ETHUSD 44
GBPUSD 28
BTCUSD 22
USTEC 14
TSLA 11
NKE 3
NVDA 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -553
XAUUSD -1.8K
ETHUSD 1.2K
GBPUSD 410
BTCUSD 254
USTEC -12
TSLA 784
NKE -20
NVDA 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -6.1K
XAUUSD -573K
ETHUSD 111K
GBPUSD 3.0K
BTCUSD 441K
USTEC 184K
TSLA 18K
NKE -1.2K
NVDA 42
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 010.87 USD
Pire transaction: -581 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +463.62 USD
Perte consécutive maximale: -218.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
Opogroup-Server1
0.00 × 5
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
GoMarkets-Live
0.13 × 70
Ava-Real 1-MT5
0.38 × 13
Exness-MT5Real8
0.41 × 54
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.17 × 254
ICMarketsSC-MT5-2
1.74 × 174
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.48 × 163
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.58 × 83
RoboForex-ECN
4.00 × 5
Exness-MT5Real15
4.42 × 513
Tickmill-Live
4.83 × 36
ForexTimeFXTM-Live02
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
9.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
9.00 × 1
5 plus...
Trinity Trades x Hyperion
Aucun avis
2025.09.04 14:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.06% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
No swaps are charged on the signal account
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.