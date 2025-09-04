SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trinity Trades x Hyperion
Md Tufayel Ahamed

Trinity Trades x Hyperion

Md Tufayel Ahamed
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 32%
Exness-MT5Real15
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
227
Profit Trade:
119 (52.42%)
Loss Trade:
108 (47.58%)
Best Trade:
2 010.87 USD
Worst Trade:
-580.53 USD
Profitto lordo:
5 040.28 USD (1 382 132 pips)
Perdita lorda:
-4 760.95 USD (1 195 262 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (463.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 018.49 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.93%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
72 (31.72%)
Short Trade:
155 (68.28%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
42.36 USD
Perdita media:
-44.08 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-218.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 481.00 USD (7)
Crescita mensile:
-14.93%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
934.19 USD
Massimale:
1 835.83 USD (79.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.21% (86.61 USD)
Per equità:
1.17% (103.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 56
XAUUSD 46
ETHUSD 46
GBPUSD 28
BTCUSD 22
USTEC 14
TSLA 11
NKE 3
NVDA 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -553
XAUUSD -1.8K
ETHUSD 1.3K
GBPUSD 410
BTCUSD 254
USTEC -12
TSLA 784
NKE -20
NVDA 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -6.1K
XAUUSD -568K
ETHUSD 116K
GBPUSD 3.0K
BTCUSD 441K
USTEC 184K
TSLA 18K
NKE -1.2K
NVDA 42
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 010.87 USD
Worst Trade: -581 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +463.62 USD
Massima perdita consecutiva: -218.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
Opogroup-Server1
0.00 × 5
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
GoMarkets-Live
0.13 × 70
Ava-Real 1-MT5
0.38 × 13
Exness-MT5Real8
0.41 × 54
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.17 × 254
ICMarketsSC-MT5-2
1.74 × 174
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.48 × 163
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.58 × 83
RoboForex-ECN
4.00 × 5
Exness-MT5Real15
4.42 × 513
Tickmill-Live
4.83 × 36
ForexTimeFXTM-Live02
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
9.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
9.00 × 1
5 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trinity Trades x Hyperion
Non ci sono recensioni
2025.09.04 14:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.06% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trinity Trades x Hyperion
30USD al mese
32%
0
0
USD
7K
USD
31
0%
227
52%
100%
1.05
1.23
USD
30%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.