- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
227
Profit Trade:
119 (52.42%)
Loss Trade:
108 (47.58%)
Best Trade:
2 010.87 USD
Worst Trade:
-580.53 USD
Profitto lordo:
5 040.28 USD (1 382 132 pips)
Perdita lorda:
-4 760.95 USD (1 195 262 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (463.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 018.49 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.93%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
72 (31.72%)
Short Trade:
155 (68.28%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
42.36 USD
Perdita media:
-44.08 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-218.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 481.00 USD (7)
Crescita mensile:
-14.93%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
934.19 USD
Massimale:
1 835.83 USD (79.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.21% (86.61 USD)
Per equità:
1.17% (103.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|56
|XAUUSD
|46
|ETHUSD
|46
|GBPUSD
|28
|BTCUSD
|22
|USTEC
|14
|TSLA
|11
|NKE
|3
|NVDA
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-553
|XAUUSD
|-1.8K
|ETHUSD
|1.3K
|GBPUSD
|410
|BTCUSD
|254
|USTEC
|-12
|TSLA
|784
|NKE
|-20
|NVDA
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-6.1K
|XAUUSD
|-568K
|ETHUSD
|116K
|GBPUSD
|3.0K
|BTCUSD
|441K
|USTEC
|184K
|TSLA
|18K
|NKE
|-1.2K
|NVDA
|42
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 010.87 USD
Worst Trade: -581 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +463.62 USD
Massima perdita consecutiva: -218.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 13
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Live
|0.13 × 70
|
Ava-Real 1-MT5
|0.38 × 13
|
Exness-MT5Real8
|0.41 × 54
|
AlfaForexRU-Real
|1.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 254
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.74 × 174
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.48 × 163
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 83
|
RoboForex-ECN
|4.00 × 5
|
Exness-MT5Real15
|4.42 × 513
|
Tickmill-Live
|4.83 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|9.00 × 1
Trinity Trades x Hyperion
