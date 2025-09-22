- Büyüme
İşlemler:
119
Kârla kapanan işlemler:
69 (57.98%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (42.02%)
En iyi işlem:
38.02 USD
En kötü işlem:
-31.75 USD
Brüt kâr:
667.85 USD (67 312 pips)
Brüt zarar:
-572.57 USD (56 227 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (23.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.17 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
88.65%
Maks. mevduat yükü:
29.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
80 (67.23%)
Satış işlemleri:
39 (32.77%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
9.68 USD
Ortalama zarar:
-11.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-130.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.65 USD (7)
Aylık büyüme:
40.40%
Yıllık tahmin:
490.17%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
111.20 USD
Maksimum:
150.39 USD (28.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.93% (150.39 USD)
Varlığa göre:
2.86% (19.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|93
|EURUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|201
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.02 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +23.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -130.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
ICMarketsSC-MT5
|2.33 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
RoboForex-Pro
|8.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
USD
659
USD
USD
71
98%
119
57%
89%
1.16
0.80
USD
USD
25%
1:30