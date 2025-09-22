SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / YT GOLD EA
Botond Ratonyi

YT GOLD EA

Botond Ratonyi
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 17%
PepperstoneUK-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
119
Kârla kapanan işlemler:
69 (57.98%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (42.02%)
En iyi işlem:
38.02 USD
En kötü işlem:
-31.75 USD
Brüt kâr:
667.85 USD (67 312 pips)
Brüt zarar:
-572.57 USD (56 227 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (23.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.17 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
88.65%
Maks. mevduat yükü:
29.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
80 (67.23%)
Satış işlemleri:
39 (32.77%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
9.68 USD
Ortalama zarar:
-11.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-130.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.65 USD (7)
Aylık büyüme:
40.40%
Yıllık tahmin:
490.17%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
111.20 USD
Maksimum:
150.39 USD (28.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.93% (150.39 USD)
Varlığa göre:
2.86% (19.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 118
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 93
EURUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
EURUSD 201
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.02 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +23.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -130.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
RoboForex-Pro
8.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 03:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 01:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 15:25
Trading operations on the account were performed for only 50 days. This comprises 10.04% of days out of the 498 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
YT GOLD EA
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
659
USD
71
98%
119
57%
89%
1.16
0.80
USD
25%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.